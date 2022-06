TikToker dit qu’on lui a demandé sa position sur l’avortement lors d’une demande d’emploi, suscitant un débat

Les demandeurs d’emploi ont beaucoup de mal à trouver un emploi, qu’il s’agisse de faire face à de nombreux refus ou de lutter pour se démarquer.

Il y a beaucoup d’obstacles à franchir lorsqu’il s’agit de trouver un nouveau rôle, y compris faire face à des questions inappropriées.

Un TikToker, Kyle Rehl, a posté une vidéo sur son compte où il partage son expérience d’une question injuste sur sa candidature.

L’homme a été interrogé sur ses opinions personnelles sur l’avortement sur la demande d’emploi.

Rehl a mentionné qu’il remplissait une demande d’emploi et est tombé sur une question où il devait partager son point de vue personnel sur l’avortement avec un minimum de 200 mots.

Il a dit: « Quelqu’un peut-il me dire pourquoi je remplissais cette demande d’emploi au hasard et ils ont pensé qu’il était approprié de me poser cette question? »

Rehl a posté une deuxième vidéo où l’on pouvait voir qu’il postulait pour un poste d’associé marketing dans une organisation à but non lucratif, Live Action. Il a en outre mentionné que la description de poste ne faisait aucune mention de l’avortement.

Live Action est une organisation anti-choix de premier plan connue pour son histoire de falsification de vidéos d’infiltration à Planned Parenthood et pour ses fausses déclarations à propos de l’organisation. Il n’est donc pas tout à fait choquant qu’ils posent une telle question.

Cependant, lorsqu’il a fait défiler vers le bas, il a découvert que l’organisation à but non lucratif visait à mettre fin à l’avortement. Après avoir réalisé qu’il s’agissait d’une organisation anti-avortement, l’homme a rempli la demande avec humour.

Les internautes ont lancé un débat pour savoir si une telle question est considérée comme légale dans une demande d’emploi.

Demander des opinions personnelles sur un sujet tel que l’avortement peut sembler un peu offensant, surtout si cela est demandé dans une demande d’emploi. De nombreux internautes ont également pensé qu’il n’était pas normal qu’une demande d’emploi comporte une telle question.

Un utilisateur a écrit : «[I don’t know] qu’est-ce que c’est [worse]la question ou le minimum de 200 mots.

Un autre utilisateur a écrit : « Peu importe ce que tu ressens sur le sujet, c’est inapproprié de demander à quelqu’un d’autre. Pourquoi est-ce leur affaire ? »

« Mon ancien patron m’a littéralement coincé dans un coin et m’a demandé quelle était ma position sur l’avortement », a commenté un autre utilisateur.

Cependant, de nombreuses personnes ont justifié l’organisation et ont affirmé qu’il était normal pour elles de demander une telle chose car elles sont une organisation à but non lucratif anti-avortement.

Un utilisateur a écrit : « Si vous les recherchez, vous verrez pourquoi ils ont posé la question. Je suis presque sûr que c’est une information pertinente pour la description de poste. »

Une autre personne a commenté: «L’action en direct est une organisation à but non lucratif pro-vie. Évidemment, ils poseront des questions sur l’avortement.

De nombreuses autres personnes ont partagé des opinions similaires sur cette question et ont également critiqué l’homme pour ne pas avoir fait suffisamment de recherches sur l’entreprise avant de postuler.

Demander des opinions personnelles sur l’avortement est un sujet assez sensible, surtout si un recruteur juge le candidat en fonction de ses réponses.

Cependant, il n’est pas illégal de poser une telle question sur une demande d’emploi.

Une personne a également commenté à ce sujet. Ils ont écrit: « Les entreprises privées peuvent demander des choses comme ça. Mais ce n’est pas illégal de demander votre avis à ce sujet. Il serait illégal de demander si vous en avez eu un. »

Cependant, les gens estimaient toujours qu’une telle question était inappropriée et qu’elle n’aurait pas dû être posée dans une demande d’emploi.

