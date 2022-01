TikToker dit qu’elle a fait don de rein à son petit ami avant de se faire tromper

Si vous deviez donner un rein à votre petit ami mourant, attendriez-vous de la loyauté en retour ?

Eh bien, Colleen Le n’a pas compris. Au lieu de cela, elle a été trompée.

Le est devenue virale pour avoir trouvé l’humour dans sa situation et partagé son histoire sur TikTok.

Dans son TikTok, elle dit avoir été trompée après avoir cédé son rein à son petit ami.

Dans la vidéo TikTok désormais virale, qui a été visionnée plus de 10 millions de fois, Le s’effondre de manière comique au fur et à mesure que l’écran lit, « se fait tromper ».

Elle a sous-titré la vidéo « Tout arrive pour une raison ».

Inutile de dire que les téléspectateurs voulaient en savoir plus sur son histoire.

Dans une autre vidéo, elle a discuté de la situation bizarre.

Lorsque Le a rencontré son ex-petit ami, on lui a diagnostiqué une maladie rénale chronique à l’âge de 17 ans et sa fonction rénale était inférieure à 5 %.

Elle a décrit avoir découvert qu’elle était compatible et a décidé de subir l’opération pour ne pas avoir à le regarder souffrir.

Cependant, seulement 7 mois après l’opération, il l’a trompée lors d’une soirée entre célibataires à Vegas.

Elle a dit qu’il était un « chrétien pur et dur », alors elle a pensé qu’elle n’avait pas à s’inquiéter qu’il sorte. Mais elle avait tort.

Dans la vidéo, elle recrée cette nuit-là et raconte comment son ex a apparemment frappé à sa porte et admis avoir triché, puis l’a suppliée de le reprendre.

Le a dit, « beaucoup de disputes plus tard », elle a décidé de lui donner une seconde chance.

Mais, seulement 3 mois plus tard, il l’a bloquée sur les réseaux sociaux, a cessé de répondre à ses SMS et a rompu avec elle après avoir dit : « Si nous sommes faits l’un pour l’autre, Dieu finira par nous réunir ».

La vidéo a beaucoup attiré l’attention sur TikTok.

Bien que Le ait précisé que cela fait plus de cinq ans qu’elle l’a découvert et qu’elle est passée à autre chose, plusieurs personnes continuent de lui dire de récupérer le rein.

Un utilisateur a commenté en plaisantant, « il est temps de le récupérer, magnifique »

De même, un autre a dit « Je connais un gars qui peut le récupérer »

Mais, Le dit qu’elle sera toujours reconnaissante d’avoir pu donner à quelqu’un une seconde chance dans la vie, malgré les circonstances.

Cependant, il est toujours amusant de plaisanter à ce sujet maintenant, a-t-elle déclaré.

L’un des meilleurs commentaires d’un utilisateur de TikTok a déclaré: « FILLE DORMIR AVEC TOUT LE MONDE IL AIME SON PÈRE MAMAN SOEUR GRAMMY »

Le a ensuite fait une vidéo de réponse à ce commentaire, alors qu’elle se tenait la bouche ouverte et que l’audio « la femme était trop abasourdie pour parler » jouait en arrière-plan.

Le a depuis réalisé plusieurs vidéos sur l’événement traumatisant et a changé sa bio TikTok en « Juste une fille vivant une vie normale avec 1 rein »

Dans une vidéo, il est écrit : « présentez-vous et la phrase qui vous a brisé ». La vidéo la coupe ensuite dans un lit d’hôpital avec l’écran qui lit: « Tu n’as fait don de ton rein que pour bien paraître. »

Eh bien, l’ex doit vivre avec le fait qu’il ne pourrait pas survivre sans elle. Sa perte.

Elle a depuis atteint plus de 10 000 abonnés sur TikTok.

