TikToker détaille les rencontres de sa fille avec un fantôme la nuit

Il est assez courant que les tout-petits dorment avec leurs parents de temps en temps, car ils peuvent avoir peur de dormir seuls, mais pour une femme, le co-sommeil de sa fille a fait peur à toute la famille.

La femme a posté une vidéo sur son compte TikTok où elle a expliqué que son bambin dort avec elle et son mari dans leur chambre tous les soirs.

Dans une vidéo TikTok, elle explique que sa fille dit voir un fantôme dans sa chambre la nuit.

Après que sa fille se soit réveillée en hurlant une nuit, la mère a décidé qu’elle ne dormirait plus seule.

Alors que de nombreux parents aiment se blottir avec un bambin la nuit, cette mère admet dans son TikTok que ce n’est pas parce qu’elle aime dormir à côté d’un bambin qui « me donne des coups de pied dans le ventre » et « me gifle au visage pour des funsies ».

« Un jour, je l’ai endormie dans sa chambre… et elle criait au meurtre sanglant et ne voulait pas me laisser seule », a-t-elle dit à propos d’une expérience qu’elle a eue la nuit avec son tout-petit.

Après l’avoir endormie plusieurs fois dans la nuit, la mère était fatiguée, alors elle a laissé son bambin dormir dans sa chambre.

Elle a également expliqué que sa fille avait souvent des terreurs nocturnes où elle finissait par crier la nuit.

Le tout-petit, cependant, se calmerait bientôt alors que sa mère dormait à côté d’elle.

Après quelques jours, la mère a tenté de faire dormir son tout-petit dans sa propre chambre la nuit, mais elle a refusé de rentrer.

La mère a essayé de créer une atmosphère amusante dans la chambre de son tout-petit en la persuadant d’y jouer et éventuellement de s’y rendormir, mais la fille a tenu bon dans sa décision de ne pas se rendormir dans sa chambre.

Cette fois, la mère insista davantage pour connaître la raison pour laquelle sa fille avait peur de retourner dans sa chambre.

La petite a mentionné qu’elle voyait un fantôme dans sa chambre tous les soirs.

« Maman, il y a quelqu’un d’autre qui vient ici. Elle te ressemble mais je sais que ce n’est pas toi », a déclaré sa fille.

En entendant cela, la mère a été assez surprise et a demandé à sa fille d’élaborer davantage.

« Elle te ressemble, maman, mais elle veut que je la suive dans mon placard », a expliqué sa fille.

La mère précise qu’elle n’a jamais demandé à sa fille d’entrer dans le placard avec elle, donc ce n’est certainement pas elle.

Ce n’est pas la première fois que la fille voit un fantôme.

La mère a posté une autre vidéo sur son compte TikTok où elle explique une autre fois où son bambin a vu un fantôme.

Ils dormaient tous les deux dans la chambre et la mère s’est réveillée au milieu de la nuit quand elle a senti sa fille s’appuyer contre elle.

La mère raconte alors leur conversation : « Elle dit : ‘Maman, l’homme est vraiment en colère.' »

Histoires liées de YourTango :

La mère lui demande de qui elle parlait, et le bambin lui explique alors qu’un homme se tient près du lit.

À ce stade, la mère était confuse car il n’y avait pas d’homme dans la pièce, cependant, sa fille a répété la même chose.

La mère a alors réagi avec humour au supposé fantôme qui se tenait là.

Elle a dit: « Je dis la seule chose à laquelle je peux penser, ‘si vous ne payez pas de loyer, sortez.' »

Apparemment, cela a fonctionné, car sa fille n’a jamais revu le fantôme après qu’ils se soient rapidement rendormis.

Sanika Nalgirkar est rédactrice d’actualités et de divertissement chez YourTango basée à Seattle, Washington. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire de l’Université de Washington. Vous pouvez consulter certains de ses écrits sur son site Web.