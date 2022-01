TikToker crée une application pour savoir quand les couples se séparent

TikTok perd la tête à cause de l’une des dernières vidéos devenues virales.

TikToker Ethan Keizer a créé et publié une nouvelle application qu’il a créée – une application qui surveille les couples et l’avertit lorsqu’ils se séparent.

Le TikTok qui présente sa création douteuse est devenu complètement viral, comptant avec près de 4 millions et demi de vues en un peu plus d’une semaine.

L’application détermine quand les couples se sont séparés en fonction de leur activité sur les réseaux sociaux.

Regardez, nous sommes tous passés par là. Vous en harcelez quelques-uns pendant des mois, puis tout d’un coup, ils se taisent sur les messages et les commentaires mignons.

Ont-ils rompu ou choisissent-ils d’être plus privés? Qui sait.

Pour la plupart d’entre nous, le mystère s’arrête là. Mais Keizer a besoin de réponses, alors il a créé une application qui lui permettrait d’obtenir ces réponses.

Keizer a créé la nouvelle application en réaction à un son TikTok autrefois populaire qui dit: « Quelqu’un d’autre a-t-il prévu de rester célibataire après son ex toxique, mais a fini par trouver son âme sœur? »

Il se demandait, parmi ces couples, qui serait encore ensemble six mois plus tard ?

Dans la vidéo, il dit : « Parmi les 500 vidéos les plus populaires, j’ai suivi les relations des âmes sœurs sur Instagram. Et ce que j’ai trouvé change la donne.

Comment fonctionne l’application ?

L’application, que Keizer a lui-même écrite et nommée « Rebound », peut suivre en temps réel si les gens se suivent sur Instagram.

Si le couple se sépare et ne se suit plus sur Instagram, les utilisateurs de l’application reçoivent immédiatement une notification.

Toute relation que quelqu’un veut suivre peut être « abonnée » sur l’application, mais pour le test de Keiser, il a suivi les « âmes sœurs » qui ont téléchargé les meilleurs TikToks avec le son populaire.

Les résultats ne restaurent pas exactement notre foi dans le véritable amour.

Peut-être sans surprise, de nombreux couples qui se sont déclarés âmes sœurs n’ont pas duré 24 semaines.

Selon Keizer dans son TikTok, « près de 40% des relations qui étaient des âmes sœurs se sont rompues dans les 24 semaines ».

Dans le texte de sa vidéo, il a même ajouté : « Morale de l’histoire : vous ne savez pas qui est votre âme sœur avant d’avoir 60 ans.

Cependant, l’application a une intention alternative au-delà du simple suivi des couples, une intention qui concerne de nombreuses personnes.

En sachant quand les couples se séparent, l’application est destinée à aider l’utilisateur à être le « rebond ».

Comme vous l’avez peut-être deviné par le nom de l’application, le raisonnement derrière le code écrit par Keizer est en fait de donner à ses utilisateurs une chance de tendre la main à quelqu’un qui les intéresse immédiatement après leur rupture avec leur partenaire.

Lorsque Keizer a reçu des notifications d’une rupture récente de son application, il est allé sur leurs DM Instagram et leur a envoyé un beau message.

Selon Keiser, « 30% d’entre eux ont répondu à mes DM ».

Enfin, il clôt la vidéo en déclarant: « Non seulement la plupart d’entre eux n’étaient pas des âmes sœurs, mais ils avançaient déjà, répondant aux DM. »

Les commentaires étaient pleins d’émotions mitigées à propos de cette nouvelle application.

Certains semblaient excités, désireux de partager comment ils se sont inscrits à l’application via son lien partagé.

Un commentateur s’est même demandé : « Pourquoi ne m’ont-ils pas appris cela en informatique ? »

Cependant, alors que la plupart des commentateurs étaient au moins amusés par l’idée de l’application, plusieurs des commentaires les plus appréciés en étaient également préoccupés.

Les deux commentaires les plus appréciés étaient au moins légèrement critiques à l’égard de Keizer et de sa nouvelle application, l’un exhortant Keizer à « résoudre simplement la faim dans le monde », et le suivant a souligné que l’application « est la plus curieuse ».

Les commentateurs avaient beaucoup d’autres choses à dire, mais finalement l’application a été créée et est même libre de s’inscrire.

Cela semble montrer un certain mépris pour la vie privée, même s’il s’agit de toutes les informations publiques dont les gens s’abonnent pour être informés.

Il sera intéressant de voir comment cette application se déroule ; surtout avec la viralité de sa vidéo la présentant, l’application a probablement déjà été téléchargée plusieurs fois.

