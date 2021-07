TikToker Ava Louise reçoit des produits d’hygiène féminine imbibés de sang dans son colis Amazon

Récemment, l’influenceuse TikTok Ava Louise a partagé une découverte choquante qu’elle a faite dans son package Amazon.

La vidéo de la jeune femme de 22 ans a recueilli plus d’un million de vues sur TikTok après avoir partagé son expérience moins qu’agréable avec Amazon.

Malgré ses défis TikTok auparavant discutables, dans sa vidéo, Ava Louise a expliqué qu’elle avait reçu un colis qu’elle avait commandé deux jours auparavant.

Elle a dit que le paquet n’avait pas été falsifié et que tout semblait normal… jusqu’à ce qu’elle l’ouvre.

Ava Louise a découvert qu’Amazon lui avait envoyé des produits d’hygiène féminine imbibés de sang.

Lorsqu’elle a ouvert le colis, elle « a remarqué une odeur nauséabonde provenant de l’emballage ». L’influenceur a déclaré: « Quand j’ai ouvert l’emballage, j’ai remarqué du sang séché et non pas une, mais trois serviettes hygiéniques imbibées de sang. »

Après avoir fait cette découverte, Ava Louise a appelé le service client d’Amazon, qui lui a dit que la livraison avait été emballée dans un entrepôt d’Amazon et non par un vendeur indépendant. L’influenceur a également été informé par Amazon que « ce genre de choses arrive ».

On lui a offert un crédit de 10 € pour de futurs achats et un remboursement sur sa commande.

Dans sa vidéo, Ava Louise a noté qu’elle avait rapporté l’incident à TikTok parce que « Amazon doit être tenu pour responsable ». Elle a émis l’hypothèse que les produits usagés avaient été emballés peut-être à cause d’un travailleur qui protestait contre ses conditions de travail ou d’un employé qui avait trop peur de prendre une pause dans la salle de bain par peur d’être licencié.

Le TikToker a déclaré qu’elle poursuivrait Amazon et qu’elle ferait tout tester ADN par la police pour identifier qui a mis les serviettes hygiéniques dans son colis. « Envoyer ceci par la poste est dangereux et illégal », a-t-elle ajouté.

Mais Ava Louise n’est pas la première personne à recevoir des produits d’hygiène usagés dans ses colis Amazon.

De nombreux utilisateurs ont répondu au TikToker, partageant leurs expériences similaires. Il s’avère que plusieurs autres personnes ont reçu des produits d’hygiène usagés dans leurs colis Amazon.

En janvier 2020, une famille de Jersey City, dans le New Jersey, a reçu des couches usagées dans sa livraison Amazon.

Nassly Sales, la maman de Jersey City, avait commandé deux boîtes de couches dans la section « Amazon Warehouse » du site de l’entreprise. Cette section du site permet aux clients d’acheter des articles qui ont déjà été ouverts et retournés à un prix réduit.

La famille a révélé une expérience similaire à celle d’Ava Louise après avoir parlé avec le service client d’Amazon.

« Ils étaient comme » D’accord, désolé pour votre inconvénient, nous vous rembourserons. Vous êtes plus que bienvenu pour garder le matériel, vous n’avez pas besoin de le retourner », a déclaré Sales.

La famille croyait que la substance contenue dans l’emballage était une matière fécale, mais ne l’a pas fait tester.

La réponse d’Amazon à ces incidents a été médiocre.

On a souvent dit que les conditions de l’entrepôt d’Amazon étaient inconfortables et même dangereuses pour leurs travailleurs. Un journaliste britannique s’est infiltré dans une usine d’Amazon en 2018 et a pu exposer certaines des conditions dont souffrent les employés d’Amazon.

De nombreux employés d’entrepôt d’Amazon sont obligés de sauter les pauses toilettes, ce qui les conduit à utiliser des bouteilles ou à porter des couches. Les travailleurs craignent que s’ils prennent des pauses pour aller aux toilettes, ils soient sanctionnés pour « marche au ralenti » et risquent de perdre leur emploi. Même les conducteurs d’Amazon ont eu recours à l’urine dans des bouteilles d’eau.

En réponse au contrecoup concernant leurs conditions de travail dangereuses, Amazon a introduit un programme WorkingWell, qui vise à réduire les blessures au travail et à permettre aux employés de se sentir plus à l’aise sur leur lieu de travail.

L’entreprise a même installé des ZenBooths dans les entrepôts pour encourager les travailleurs à adopter des pratiques conscientes qui peuvent recharger leur batterie interne.

On ne sait toujours pas combien de ZenBooths seront placés dans les entrepôts et à quelle fréquence les employés seront autorisés à les utiliser sans crainte de licenciement ou de contrecoup.

Peut-être que si, plutôt que d’installer des engins « de pleine conscience » dans leurs entrepôts, Amazon donnait réellement à ses employés un salaire décent et un accès gratuit aux toilettes, ces incidents pourraient disparaître complètement.

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre l’amour de soi, l’actualité, le divertissement et les relations.