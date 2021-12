TikToker ajoute des cheveux et de la barbe à Pitbull et le résultat est incroyable

Un TikToker a époustouflé Internet en ajoutant des cheveux et une barbe sur Pitbull à l’aide de FaceApp, les utilisateurs disant que c’était si convaincant qu’ils pensaient que c’était légitime. Jetez un œil ci-dessous :

Bien sûr, nous avons l’habitude de voir le rappeur américain de 40 ans – de son vrai nom Armando Perez – avec son crâne rasé signature et ses grandes lunettes de soleil. Oh, et parfois une toute petite touffe de poils sur son menton, mais rien de trop extravagant.