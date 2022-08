TikToker accuse un collègue masculin d’essayer de la trafiquer sexuellement

Après une expérience traumatisante, une femme partage son histoire après avoir cru que sa rencontre avec son collègue masculin avait presque abouti à un résultat horrible.

La femme désemparée ne s’attendait pas à ce que cela lui arrive car elle faisait confiance à son collègue masculin car ils traînaient souvent après les heures de travail et allaient à l’école ensemble.

Dans la vidéo TikTok, la femme affirme que son collègue a tenté de la trafiquer.

La femme a expliqué qu’elle se trouvait dans une situation désastreuse où elle n’avait pas d’endroit où rester. En conséquence, elle a cherché de l’aide sur son lieu de travail.

L’homme en question lui a offert un logement temporaire en prétendant que le bail était à son nom et à celui de son ami, mais il ne l’a pas utilisé.

La femme a alors accepté son offre et est allée rester chez lui sans y penser, mais lorsqu’elle est entrée dans l’appartement, elle a pu voir un certain nombre de drapeaux rouges.

Elle a déclaré : « Dès que je suis entrée dans l’appartement, j’ai remarqué une pelle usagée, un masque de ski, un matelas par terre dans le salon, un autre matelas par terre sans couvertures, sans draps, sans oreillers.

Bien que voir ces objets semblait un peu étrange, la femme a choisi de les ignorer à l’époque car elle avait désespérément besoin d’un endroit où rester.

Après quelques jours de vie dans cet appartement, la femme a rencontré un homme étrange.

Une nuit, elle et son amie traînaient dans l’appartement lorsqu’elles ont entendu le bruit de la poignée de porte venant de l’extérieur.

Au début, la femme a supposé qu’il s’agissait de son collègue masculin car lui seul avait les clés de l’appartement, mais a été surprise lorsqu’un homme qu’elle ne reconnaissait pas est entré dans l’appartement.

« Alors le vieux mec est entré, est allé aux toilettes avec la porte ouverte, vraiment bizarre », a-t-elle déclaré dans une vidéo TikTok. « Puis après ça, il ne s’est même pas lavé les mains et puis après ça, il est allé à la cuisine et a ouvert le réfrigérateur et a commencé à nous offrir de la nourriture que j’avais achetée.

La femme et sa meilleure amie ont trouvé cette situation extrêmement étrange et ont essayé de quitter l’appartement, mais l’homme a essayé de les en empêcher.

« Il était juste comme, ‘rester, rester’ et il a commencé à devenir de plus en plus agressif quand il a dit ‘rester' », a déclaré le TikToker.

Les deux ont finalement quitté l’appartement en déclarant qu’ils allaient au magasin.

L’homme a ensuite demandé si les deux reviendraient – ​​tous deux ont dit qu’ils le feraient mais ne l’ont pas fait.

Les deux femmes se sont alors rendues à leur voiture et y ont attendu que l’homme quitte l’appartement.

« Ma théorie est qu’il essayait de me préparer pour [sex trafficking] parce que quand il m’a fait visiter », a-t-elle dit, « il me disait: » Oh, j’amènerais des filles dans cet appartement et je ferais l’acte. « »

La femme a confronté son collègue.

Après quelques jours, la femme est retournée à l’appartement avec sa mère et a récupéré toutes ses affaires.

Elle a ensuite confronté son collègue masculin et lui a parlé de l’homme étrange qu’elle a rencontré.

Le collègue a affirmé que le vieil homme était l’oncle de son ami avec qui il partageait un bail.

La femme a dit: « Oh d’accord, mais il n’arrêtait pas de dire ‘Carlos est celui qui m’a invité à rester ici.' »

Elle a supposé que l’ami que son collègue ne cessait de mentionner s’appelait « Carlos », mais son collègue a fait une erreur et a révélé que son nom n’était pas Carlos. Pour elle, cela n’a fait qu’ajouter à ses peurs.

Heureusement, que les allégations soient fondées ou non, la femme a réussi à s’échapper et ne reste plus à la résidence.

