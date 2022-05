TikToker a publié une vidéo de son fils jouant avec son père décédé

La perte d’un conjoint est difficile pour tout le monde, surtout s’ils sont parents. L’autre personne doit naviguer en élevant seule ses enfants.

Pour une maman sur TikTok, naviguer dans l’éducation de son fils après le décès de son père s’est accompagné de rebondissements surprenants.

Quelques jours seulement après la mort de son mari, elle a affirmé qu’il était toujours avec la famille.

Elle pense que son plus jeune fils peut voir son père décédé de temps en temps et l’a filmé.

La femme a posté une vidéo sur TikTok de son fils jouant avec son mari décédé.

Sydney O’Haver, une TikToker a posté une vidéo de son fils de 7 mois jouant avec son père décédé à plusieurs reprises.

Dans la vidéo, on peut voir le bébé de 7 mois se donner des coups de pied dans les bras et les jambes tout en criant « papa ».

Lorsque la mère a demandé au bébé qui il voyait, il a prétendu que c’était son père et a continué à rire tout en regardant quelque chose qui n’était pas pris sur la caméra.

L’autre cas était lorsque le bébé avait 9-10 mois. On l’a vu jouer avec quelqu’un. Semblable au premier cas, le bébé regarde joyeusement quelqu’un tout en criant « papa ».

O’Haver semble enregistrer joyeusement ces moments tout en croyant sincèrement que son fils passe ces moments avec son père.

Les internautes ont été choqués après avoir vu quelque chose comme ça en vidéo.

Certaines personnes ont affirmé qu’elles ne croyaient généralement pas aux activités ou aux esprits paranormaux. Cependant, après avoir regardé cette vidéo, ils ont cru aux affirmations d’O’Haver.

Un utilisateur a écrit: « Je ne crois normalement pas à quelque chose comme ça mais on ne peut le nier, il le voit. »

Beaucoup d’autres personnes qui croient aux activités paranormales ont immédiatement cru la mère et n’avaient aucun doute sur le fait que le fils jouait avec son père.

Un autre utilisateur a écrit : « Les bébés sont toujours en phase avec le royaume des esprits ! Ils n’ont pas encore été tellement souillés par ce monde pour le fermer !

Une autre personne a écrit : « Je suis médium et je peux [confirm] qu’il voit à 100% [his] papa et communique avec sa présence.

De nombreuses personnes ont également souligné que leur chien pourrait également voir le père décédé.

Dans le troisième cas de la vidéo, on voit le bébé jouer avec son père. Cependant, les internautes ont été suffisamment observateurs pour remarquer autre chose.

Les gens ont souligné que son chien pouvait ressentir la même présence que son bébé.

Un utilisateur a écrit : « omg wow !! le chien le voit aussi à la fin. Il sent tout.

O’Haver a également été surprise de voir les commentaires des gens mentionner le chien et a affirmé qu’elle ne l’avait même pas remarqué lorsqu’elle le filmait.

Elle a écrit dans l’un des commentaires: «Beaucoup l’ont souligné. Elle était en fait le chien de ses rêves et était presque toujours à ses côtés de son vivant.

Histoires liées de YourTango :

Les gens ont également laissé de nombreux commentaires expliquant comment les bébés et les animaux peuvent voir des choses que les adultes ne peuvent pas voir.

Un utilisateur a écrit: « Les bébés et les animaux peuvent certainement voir les esprits de nos proches perdus. »

La vidéo a également incité de nombreuses personnes à partager des expériences similaires. L’existence des esprits est un sujet assez discutable et dépend de la personne si elle peut ou non croire en quelque chose comme ça.

Cependant, c’est une pensée réconfortante pour la famille de croire que le père décédé est toujours là avec son enfant.

Sanika Nalgirkar est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.