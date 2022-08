TikToker a caché sa grossesse à sa famille et les a surpris avec un bébé secret

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​été quelque peu divisés par une vidéo virale dans laquelle une femme a documenté les réactions de sa famille à la rencontre de son bébé dont ils ne savaient même pas qu’il était en route.

La nouvelle maman, Victoria, a partagé une série de vidéos détaillant comment elle a réussi sa grossesse secrète et pourquoi elle a choisi de la cacher à sa famille en premier lieu.

La femme a décidé de cacher sa grossesse jusqu’à la naissance du bébé.

Dans un TikTok viral, les deux autres enfants de Victoria sont vus entrer dans la maison de ses parents avant qu’elle n’entre avec son fils nouveau-né.

En entrant avec le bébé, elle a crié « Surprise », ce qui a incité les enfants à faire de même.

La grand-mère et le grand-père peuvent être vus choqués car ils ne savaient pas que Victoria était enceinte.

Quand le grand-père a semblé choqué de dire quoi que ce soit, l’une des petites filles a dit : « C’est un nouveau petit-fils. Il s’appelle Tyrion.

Dans une autre vidéo, le TikToker a rendu visite à sa belle-sœur et l’a également surprise. Le mari de la femme est entré avec la caméra en premier.

Lorsque Victoria est arrivée avec le bébé, sa belle-sœur a semblé assez surprise.

Elle a dit d’un ton choqué: « Oh mon dieu, d’où vient-il? »

Après le choc initial, Victoria a expliqué que c’était son bébé, et sa belle-sœur les a ensuite félicités avec un sourire.

La femme a expliqué comment elle avait caché sa grossesse à la famille.

Dans une vidéo de suivi, Victoria a expliqué comment elle avait réussi à garder sa grossesse secrète pendant neuf mois.

Elle a dit: «Je portais des chemises amples, des sweats à capuche, ce genre de choses. Je ne me suis pas caché. Je n’ai pas évité ma famille. J’ai juste caché la bosse.

Elle a en outre expliqué qu’à la fin de la grossesse, elle n’avait pas beaucoup vu sa famille car ils étaient occupés.

Elle a même expliqué pourquoi elle avait pensé cacher sa grossesse à sa famille.

« J’ai fait cinq fausses couches assez traumatisantes. J’ai également eu quatre grossesses viables qui ont été difficiles pour moi », a déclaré Victoria.

De plus, elle a mentionné que son mari et elle voulaient juste un peu d’intimité.

Elle ne voulait pas de messages constants des gens tout au long de la grossesse, ce qu’elle n’aimait pas lors de ses grossesses précédentes.

Elle a également déclaré qu’aucun des membres de sa famille n’était contrarié qu’elle ait caché sa grossesse – ils étaient simplement heureux de voir un nouveau bébé dans la famille.

La grossesse secrète a suscité un débat parmi les utilisateurs de TikTok.

Beaucoup de gens n’aimaient pas l’idée d’une grossesse secrète.

Les gens pensaient que ces moments devaient être partagés en famille.

Un utilisateur a écrit : « Je serais sincèrement très contrarié ».

Un autre utilisateur a écrit: « Pourquoi les gens gardent-ils le secret de [their] familles? elles veulent aussi participer à l’excitation de la grossesse. Je serais contrarié si je manquais ça.

Cependant, de nombreuses autres personnes ont défendu la décision de la mère et étaient favorables à la raison du TikToker de garder sa grossesse secrète.

Un utilisateur a écrit : « Les gens doivent réaliser [that] une grossesse, c’est d’abord et avant tout l’affaire de papa et maman. Ils ont évidemment apprécié leur grossesse dans la paix et l’amour.

Un autre utilisateur a écrit: «Tout le monde n’a pas de grossesses faciles, tout le monde ne veut pas partager les détails de sa grossesse, tout le monde n’est pas très proche [with] leur famille. »

Sanika Nalgirkar est une rédactrice d’actualités et de divertissement basée en Inde. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.