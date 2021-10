TikTok, YouTube et Snapchat défendent l’impact sur les enfants lors d’une audience aux États-Unis

27 octobre 2021 14:28:08 IST

Washington: Trois réseaux de médias sociaux très populaires auprès des plus jeunes utilisateurs, TikTok, Snapchat et YouTube, ont tenté mardi de convaincre les législateurs américains sceptiques qu’ils étaient en sécurité, car l’inquiétude concernant les dommages potentiels de Facebook se répercute sur d’autres plateformes. L’application de partage de vidéos TikTok et le réseau de photos Snapchat, dans leur premier témoignage devant des sénateurs américains, ont fait valoir qu’elles étaient conçues pour protéger contre les risques pour la santé mentale et la sécurité présents sur les réseaux sociaux.

« Votre défense est : ‘Nous ne sommes pas Facebook' », a déclaré le sénateur Richard Blumenthal aux représentants des réseaux. « Être différent de Facebook n’est pas une défense, cette barre est dans le caniveau. « Tout ce que vous faites est d’ajouter des utilisateurs, en particulier des enfants, et de les garder sur vos applications », a-t-il poursuivi.

Alors qu’une récente controverse alimentée par des dénonciateurs s’est concentrée sur la connaissance de Facebook que ses sites pourraient causer des dommages, d’autres géants des médias sociaux sont également aux prises avec des problèmes de sécurité. « Snapchat a été conçu comme un antidote aux médias sociaux », a déclaré Jennifer Stout, vice-présidente des politiques publiques mondiales de Snap, notant que les images sur la plate-forme sont supprimées par défaut.

Interrogée plus tard au cours de l’audience, elle a déclaré que la société s’efforçait de réprimer le trafic de drogue qui a proliféré sur la plate-forme, avec des conséquences parfois mortelles. TikTok, qui a déclaré en septembre qu’il comptait un milliard d’utilisateurs actifs, est rapidement devenu un phénomène chez les jeunes et a fait valoir qu’il s’agissait d’un type de plate-forme différent.

« TikTok n’est pas un réseau social basé sur les abonnés… Vous regardez TikToks, vous créez sur TikTok », a déclaré Michael Beckerman, responsable des politiques publiques de TikTok dans les Amériques.

Pourtant, l’application a été attaquée pour des accusations selon lesquelles son algorithme peut servir du contenu aux enfants, par exemple, qui encourage une perte de poids dangereuse ou les présente à des défis viraux qui favorisent la destruction des biens de l’école.

« Combien de temps cela va-t-il continuer ? »

Le site est également devenu un champ de bataille politique après que le président de l’époque, Donald Trump, a ciblé l’application en 2020 pour un effort de fermeture abandonné par la suite au motif que la plate-forme représentait un risque pour la sécurité nationale en raison de ses liens avec la Chine.

La filiale ByteDance, dont l’équivalent en Chine s’appelle Douyin, reste néanmoins loin derrière YouTube, qui revendiquait 2,3 milliards d’utilisateurs actifs par mois en 2020. Bien que 13 ans soit l’âge minimum officiel pour rejoindre la plupart des plateformes de médias sociaux, TikTok et YouTube ont des versions qui s’adressent aux plus jeunes.

« Nos politiques spécifiques à la sécurité des enfants… interdisent le contenu qui exploite ou met en danger les mineurs sur YouTube », a déclaré Leslie Miller, vice-présidente des politiques publiques chez YouTube. Elle a ajouté qu’entre avril et juin, ses modérateurs ont supprimé près de 1,8 million de vidéos qui enfreignaient la politique. YouTube a lutté contre une vague de Covid-19 et la désinformation sur les vaccins alors que la pandémie poussait les gens en ligne à rechercher des informations.

La sénatrice Marsha Blackburn, qui coprésidait l’audience, a fait peu de différence entre les plates-formes et leurs arguments en faveur de la sécurité. « Pendant trop longtemps, nous avons autorisé les plateformes à promouvoir et à glorifier des contenus dangereux pour leurs enfants et adolescents », a-t-elle déclaré. « Combien de temps allons-nous laisser cela continuer ? »

Facebook, dont le PDG Mark Zuckerberg, a témoigné à plusieurs reprises devant les législateurs américains et fait face à l’une des pires crises de son histoire avec la fuite de milliers d’études internes aux autorités et aux journalistes.

Cependant, la société a déjà été touchée par des scandales majeurs qui ne se sont pas traduits par une nouvelle législation américaine majeure visant à réglementer les médias sociaux.

