TikTok vous avertit maintenant si vous êtes sur le point de partager de fausses nouvelles

TIC Tac c’est une plateforme principalement consacrée au divertissement, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas être un véhicule de désinformation, de canulars ou de fake news. Les gestionnaires d’applications travaillent déjà avec plusieurs organisations de vérification des faits pour supprimer les tiktoks contenant des informations trompeuses et dangereuses des serveurs, mais dans certains cas, le travail des modérateurs et des algorithmes n’est pas assez rapide. Pour cette raison, l’application a lancé une mesure de contrôle intermédiaire: a panneau d’avertissement apposé sur toutes les vidéos qui ont été signalé comme de fausses nouvelles mais dont la véracité n’a pas encore été définitivement confirmée.

La nouvelle a été annoncée dans ces heures avec une intervention sur le blog de la plateforme qui explique son fonctionnement. Lorsqu’un utilisateur tombe sur un tiktok qui a été signalé par les algorithmes ou par d’autres utilisateurs comme potentiellement trompeur, un avertissement lié à la vidéo en question apparaît sur l’écran du smartphone qui se lit comme suit: « Avertissement, vidéo marquée pour un contenu non vérifié ».

Ce statut particulier elle s’applique aux vidéos qui ne peuvent pas être cataloguées avec certitude comme fake news (et donc à risque de suppression), mais qui ne peuvent même pas être considérées comme dignes d’une confiance inconditionnelle. En fait, une vidéo ainsi marquée ne génère pas seulement un avertissement sur l’écran de ceux qui la visionnent. Le moment où un clip est placé dans le viseur de la plate-forme le premier à savoir est l’auteur – qui peut ainsi décider de retirer son tiktok de lui-même, par exemple dans le cas où le canular qu’il contenait aurait été diffusé à son insu. Enfin, quiconque essaie de partager un clip ainsi étiqueté devra en passer un boite de dialogue dans lequel TikTok demande confirmation de l’action entreprise.

De cette manière, en bref, la plateforme exerce une niveau supplémentaire de modération, intermédiaire et plus doux en ce qui concerne la suppression de vidéos; l’objectif est de prévenir des phénomènes tels que la désinformation sur Covid-19 et les vaccins associés, mais aussi la propagation de faux remèdes et de canulars qui, s’ils ne sont pas contrôlés, peuvent se propager sur la plateforme avec les mécanismes de viralité.

