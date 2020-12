TikTok: Voici la vidéo la plus viral de l’année ! « M to the B » de Bella Poarch

La vidéo hypnotique de Bella Poarch, « M to the B », a été la plus grande vidéo virale de l’année pour TikTok, a annoncé ce matin TikTok. Poarch a été suivie par la vidéo de 420doggface208, une icône instantanée du skate et du jus de canneberge, sur « Dreams » de Fleetwood Mac.

TikTok: de nombreux succès viraux

Le classement a été révélé dans le cadre de l’enquête de fin d’année de TikTok sur ses plus grandes vidéos, tendances et créateurs. Les classements ne sont pas entièrement scientifiques (les classements de vidéos virales, par exemple, sont basés à la fois sur les « vues » et sur l' »impact »), mais ils offrent un regard représentatif sur ce qui a dominé l’application et s’est imposé au-delà.

Parmi les autres vidéos figurant sur la liste des meilleures vidéos virales de TikTok, citons la participation de Will Smith au défi « Wipe It Down » et la vidéo d’effets spéciaux de superhéros de Julian Bass qui a été suffisamment virale pour attirer l’attention du président exécutif de Disney, Bob Iger.

 

La liste des meilleurs créateurs de la société est bien sûr dirigée par Charli D’Amelio, et comprend également des noms familiers comme Addison Rae et Noah Beck. Jason Derulo figure sur la liste des meilleurs créateurs de célébrités de TikTok, suivi de Kylie Jenner et de Lizzo.

Quiconque a passé du temps sur TikTok pourrait probablement deviner une poignée des meilleures chansons de l’année. La première place revient à « Savage Love (Laxed – Siren Beat) » de Derulo, tandis que « Savage Remix » de Megan Thee Stallion arrive en deuxième position et « WAP » en quatrième. Comme pour les autres catégories, TikTok ne base pas ces classements uniquement sur les pièces de théâtre, mais aussi sur des paramètres tels que le nombre de vidéos créées et la fréquence à laquelle les gens s’intéressent à ces vidéos.

La liste complète semble davantage illustrer l’énorme année que TikTok a connue, plutôt que de classer littéralement tous les succès de l’application. Mais à cette fin, les classements font un excellent travail en montrant combien de communautés, de tendances, de chansons virales et autres ont émergé grâce à TikTok, des outils de montage comme l’effet d’écran vert à l’esthétique comme le cottagecore.