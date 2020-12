TikTok veut augmenter la durée maximale des vidéos à 3 minutes

Alors que les réseaux sociaux et les plateformes de partage cherchent à capitaliser sur le succès de TIC Tac en copiant le format de ses vidéos, il semble que les développeurs d’applications chinois eux-mêmes cherchent un moyen de rendre le contenu des utilisateurs plus similaire à ce que l’on voit depuis des années sur les sites et portails d’entreprises concurrentes. Selon certaines captures d’écran de TikTok qui circulent en ligne en fait, il semble que certains utilisateurs de l’application aient été choisis pour essayer une fonction de téléchargement vidéo du durée maximale de 3 minutes.

Cela a été initialement rapporté par l’expert des médias sociaux Matt Navarra, qui par hasard semble avoir fini parmi les utilisateurs choisis pour le test et qui a immédiatement publié les captures d’écran en ligne. Dans l’écran attaché à l’intervention sur Twitter où il anticipe l’arrivée de la fonctionnalité, on lit: «Vous pouvez accéder à l’avance au téléchargement de vidéos d’une durée allant jusqu’à 3 minutes depuis l’application TikTok et depuis le site internet du bureau! , assurez-vous que votre application est à jour et essayez de télécharger une vidéo depuis votre appareil ou depuis le site Web tiktok.com. «

Si les développeurs de TikTok décidaient de faire passer les nouvelles d’un cercle restreint à l’ensemble de son audience de centaines de millions d’utilisateurs, ce serait un pas important pour la plateforme. Le succès de l’application repose en partie sur le format des vidéos qu’ils peuvent pour l’instant durent au maximum une minute: le contenu est conçu pour ce délai maximum et a également été couronné de succès pour cette raison; élever la barrière cela aura un effet inévitable sur ce que les utilisateurs décident de télécharger pour obtenir les vues de leurs contacts et abonnés.

Pour ne donner qu’un exemple qui considère la vocation musicale de la plateforme chinoise, 180 secondes se rapproche du durée d’une chanson complète: avec une telle limite étendue à respecter, les utilisateurs pourraient proposer une synchronisation labiale, une chorégraphie et des duos couvrant des chansons entières. Laissant de côté les contenus musicaux, TikTok aborde – au moins en longueur – ce qui est proposé par des modèles tels qu’Instagram TV ou YouTube, prenant cependant un chemin inverse par rapport aux deux plates-formes concurrentes qui ont plutôt commencé avec un public habitué aux contenus traditionnels et ont ensuite introduit possibilité de télécharger des clips dans le style TikTok.