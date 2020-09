TikTok trahi par son algorithme: le clip de suicide est devenu viral

Le plus gros défi de TikTok ces derniers jours n’est pas lié à la situation critique de la plateforme aux États-Unis, mais à une vidéo virale que l’entreprise tente par tous les moyens d’éliminer. Avec beaucoup de difficulté. Ces derniers jours, le clip du suicide d’un homme diffusé à l’origine sur Facebook a commencé à circuler sur TikTok, qui a été publié par plusieurs comptes qui sont devenus viraux. En peu de temps, la vidéo s’est répandue sur toute la plate-forme comme une traînée de poudre, publiée dans son intégralité ou cachée dans des clips apparemment inoffensifs.

« Nos systèmes ont automatiquement détecté et supprimé ces clips pour avoir enfreint nos politiques contre le contenu qui affiche, incite, glorifie ou promeut le suicide », a déclaré TikTok dans un communiqué. « Nous supprimons les comptes qui tentent à plusieurs reprises de télécharger la vidéo et apprécions les membres de la communauté qui ont signalé du contenu et averti les autres utilisateurs par respect pour la personne et sa famille. » Compte tenu de la viralité de la vidéo et, paradoxalement, de la fonctionnement de l’algorithme, cependant, l’élimination du clip incriminé met en difficulté l’équipe de modérateurs de TikTok et même aujourd’hui il est possible de retrouver des traces de la vidéo au sein de la plateforme.

De nombreux utilisateurs ont donc déménagé pour avertir leurs followers de l’existence du clip, expliquant se méfier d’une vidéo montrant «un homme à la barbe grise assis devant le bureau» demandant de le signaler sans le regarder. Le film appartient à un Facebook direct commencé par un homme du Mississippi qui a montré la semaine dernière sur le réseau social le moment où il s’est suicidé en se tirant une balle dans la tête assis à son bureau. Ce type de vidéo a tourmenté de nombreux autres sites par le passé, mais contrairement à des plateformes comme Facebook et Instagram, sur TikTok il est beaucoup plus facile de se retrouver devant un clip viral de ce type même si vos contacts ne l’ont pas partagé. Pour cela la position du portail est très délicate dans ces moments et ses modérateurs font tout pour bloquer la poursuite de la diffusion du clip.