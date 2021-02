TikTok teste une nouvelle fonctionnalité qui facilite la sauvegarde des recettes

Les recettes Viral TikTok sont amusantes et délicieuses – Qui n’a pas essayé le plat de pâtes au fromage feta ou n’a pas essayé le café fouetté? – mais parfois, il peut être difficile de suivre les instructions étape par étape d’une vidéo ou de trouver la recette originale en ligne.

Pour essayer de faciliter la tâche des chefs à domicile du monde entier, TikTok teste un service tiers qui permet aux créateurs de vidéos de créer un lien direct vers leurs recettes. L’application Whisk serait accessible via un bouton sur les vidéos de recettes. Les utilisateurs pourraient trouver un lien vers la recette complète et l’enregistrer pour une utilisation future. Whisk comprend également des listes d’ingrédients, des détails nutritionnels et plus d’informations pour chaque recette.

TikTok a confirmé à TMRW que la fonctionnalité est en cours de test.

« Nous testons toujours des fonctionnalités qui apportent de la valeur à l’expérience TikTok », a déclaré la société dans un communiqué. « Bien que tous les tests ne s’adressent pas à tous les utilisateurs, nous continuons à expérimenter des fonctionnalités qui rendent la création et l’apprentissage sur TikTok faciles, amusants et passionnants pour notre communauté. »

Certains des meilleurs créateurs de TikTok ont ​​pu essayer cette fonctionnalité, comme Josh Elkin, qui l’a utilisée dans une vidéo expliquant comment faire des «roses» à partir de tranches de pepperoni.

Un autre utilisateur a inclus la fonctionnalité dans une vidéo sur les beignets frits à l’air et glacés. Selon TikTok, cette fonctionnalité permet aux créateurs de partager plus facilement des histoires personnelles ou des faits intéressants sur la nourriture qu’ils préparent. Un porte-parole a noté que la créatrice @TheKoreanVegan a utilisé la fonctionnalité pour créer un lien «vers la recette complète du repas, la libérant ainsi pour partager quelque chose de significatif pendant qu’elle cuisinait».

« Les hashtags comme #TikTokFood et #Foodie ont recueilli des milliards de vues sur la plateforme, et notre communauté de gourmets continue de croître », a déclaré la société, ajoutant que les deux hashtags combinés totalisaient 40 milliards de vues.

Bien que Whisk n’ait pas été en mesure de commenter son partenariat avec TikTok, la société a partagé quelques détails sur les différentes fonctionnalités qu’elle vante.

«Les consommateurs se tournent aujourd’hui vers une variété d’endroits, y compris les médias sociaux, les blogs culinaires et les sites de recettes pour trouver de l’inspiration culinaire et culinaire», a déclaré Dana Nguyen, chef de produit principal de Whisk. « L’application Whisk primée (disponible sur iOS, Android, sur le Web, sur l’extension Chrome et les assistants vocaux) permet aux utilisateurs d’enregistrer des recettes de n’importe où, de les transformer en plan de repas ou de liste de courses et de partager leurs favoris avec d’autres personnes dans communautés mondiales ou privées. «

TikTok n’a pas partagé le moment où la fonctionnalité serait plus accessible au public pour les utilisateurs, mais les gourmets seront sûrement à l’affût.