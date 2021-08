TikTok teste la fonctionnalité Stories comme sur Snapchat

Après de nombreuses autres applications de médias sociaux, TikTok expérimente désormais également une fonction Story. La nouvelle fonctionnalité s’appelle « TikTok Stories » et est accessible via une barre latérale dans l’application. En plus de leurs propres contributions, les utilisateurs trouveront également des Stories de comptes abonnés disponibles pendant 24 heures.

Matt Navarra, un conseiller en médias sociaux bien connu, a été le premier à signaler sur Twitter le test TikTok Stories sur Twitter. La société a confirmé le test à The Verge et a également fait une déclaration sur les fonctions et l’idée derrière la fonctionnalité.

« Une nouvelle façon d’interagir avec nos fans »

Dans un e-mail de TikTok au site Web technique The Verge, il est écrit :

« Nous réfléchissons constamment à de nouvelles façons d’ajouter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok. Nous expérimentons actuellement des moyens de créer des formats supplémentaires pour que les créateurs puissent se serrer la main. où ils donnent vie à leurs idées créatives dans la communauté TikTok ».

TikTok, the Only Social Media Platform Without Stories, Is Getting Stories https://t.co/jU8LVoL94I pic.twitter.com/MVGejsiU2G — Sociability (@Sociability) August 5, 2021

Les utilisateurs de TikTok qui ont déjà activé la fonction Story peuvent créer une Story similaire à Snapchat en utilisant un bouton « Créer » dans la barre latérale. Comme d’habitude, les utilisateurs peuvent ajouter des sous-titres et de la musique aux publications, mais les Story ne fonctionnent qu’avec des vidéos et non des images.

Les Stories TikTok sont-elles menacées de la même fin que les flottes ?

La société n’a pas annoncé dans quelle mesure TikTok testera la fonctionnalité Stories et quand (ou si) la fonction sera activée pour tous les utilisateurs. Mais il y a déjà des utilisateurs qui signalent l’arrivée des stories sur Twitter.

L’expérience des Stories de TikTok n’est pas une grande surprise. Après que la fonctionnalité ait été utilisée pour la première fois dans Snapchat en 2013, d’autres applications de médias sociaux telles que Facebook, Instagram ou YouTube ont également adapté la fonction.

On peut lire sur Twitter que la fonction Story de TIktok n’est pas spécialement réussie. Le service a interrompu sa version, huit mois seulement après le lancement.