TikTok rend Business Ad Manager libre-service, mais l’avenir de la plateforme aux États-Unis reste incertain

La société offre 100 millions de dollars en crédits publicitaires pour soutenir les petites et moyennes entreprises touchées par la pandémie.

TikTok a déployé son Business Ad Manager en libre-service à tous les annonceurs ce mois-ci, offrant aux moyennes et petites entreprises de nouvelles façons de se connecter avec les millions d’utilisateurs qui affluent vers la plate-forme. En plus de rendre son gestionnaire de publicité disponible dans le monde entier, la société a lancé un programme de crédit publicitaire «Back-to-Business», offrant 100 millions de dollars de crédits publicitaires aux PME «uniquement à risque» pendant la crise économique actuelle.

Le gestionnaire d’annonces de TikTok offre aux annonceurs une suite d’outils créatifs pour configurer et exécuter des campagnes, avec des capacités de ciblage, des fonctionnalités de budget flexibles et un outil de comptes d’entreprise pour montrer l’analyse des performances et l’engagement avec le public.

Fonctionnalités de publicité libre-service TikTok

«Le gestionnaire d’annonces TikTok for Business permet aux entreprises de toutes tailles d’atteindre leurs clients idéaux sur TikTok via une interface simple», écrit l’entreprise sur son blog d’actualités, «Avec de nouveaux outils créatifs et des fonctionnalités de performance conçus pour les petites entreprises, c’est maintenant plus facile que jamais de commencer à activer à grande échelle sur la plate-forme. »

La marque de bijoux indépendante Slate and Tell rapporte qu’elle a atteint son retour sur les objectifs de dépenses publicitaires quelques jours après avoir utilisé la plate-forme publicitaire libre-service de TikTok – un jalon qui a pris des mois sur d’autres plateformes sociales, selon le PDG de la société, Isaac Gad.

Exemple de vidéo Slate and Tell TikTok

Nous voyons un potentiel infini sur TikTok et nous voulions entrer tôt pour commencer à renforcer notre présence cet été en prévision de la haute saison des vacances. Isaac Gad, PDG de Slate and Tell

TikTok est populaire aux États-Unis, mais il y a toujours des problèmes de sécurité nationale

L’application sociale de partage de vidéos appartenant à la société de technologie basée à Pékin ByteDance a été téléchargée plus de 315 millions de fois au cours du deuxième trimestre de cette année, atteignant un total de deux milliards de téléchargements, rapporte The Verge. La popularité de l’application attire l’attention des annonceurs, mais inquiète également beaucoup de personnes qui pensent qu’elle présente un risque pour la sécurité.

Début juillet, des responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils envisageaient d’interdire TikTok, ainsi que d’autres applications de médias sociaux appartenant à des Chinois. Wells Fargo a ordonné à ses employés de supprimer TikTok de leurs téléphones professionnels, selon un reportage de NBC, citant des problèmes de sécurité et de confidentialité. Amazon est une autre entreprise qui aurait obligé les employés à supprimer TikTok de leurs appareils mobiles, mais a ensuite fait marche arrière sur leur décision.

TikTok a réfuté ces problèmes de sécurité. En réponse à la déclaration de la Maison Blanche selon laquelle elle envisageait d’interdire l’application, un porte-parole de TikTok a déclaré à CNN: «TikTok est dirigé par un PDG américain, avec des centaines d’employés et de dirigeants clés de la sécurité, de la sécurité, des produits et de la politique publique ici en États-Unis Nous n’avons pas de priorité plus élevée que de promouvoir une expérience d’application sûre et sécurisée pour nos utilisateurs. Nous n’avons jamais fourni de données utilisateur au gouvernement chinois, et nous ne le ferions pas non plus si on le lui demandait. »

Expert en sécurité mobile Will Strafach estime que les pratiques de collecte de données de TikTok ne présentent aucun problème de sécurité réel. Dans un article récent de Wired, Strafach a déclaré que pour le public occidental, la version iOS de l’application semble collecter des analyses standard – des détails tels que le modèle d’appareil de l’utilisateur, la résolution de l’écran, le système d’exploitation et le fuseau horaire. Selon Strafach, «TikTok semble être assez apprivoisé par rapport aux autres applications.»

