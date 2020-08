TikTok poursuit le gouvernement de Donald Trump pour le veto aux Etats-Unis: ils l’accusent d’avoir agi de mauvaise foi et de ne pas fournir de preuves

TikTok a annoncé avoir intenté une action en justice contre le gouvernement de Donald Trump, à la suite de la signature par le président d’un décret interdisant les transactions avec ByteDance, la société mère de Tiktok, à compter du 20 septembre. Dans le même temps, le gouvernement fait pression pour que la branche américaine de Tiktok soit vendue à une entreprise de ce pays, et Trump veut que le Trésor fasse partie de l’accord.

Dans la déclaration d’annonce, TikTok soutient que le décret exécutif de Trump «a le potentiel de priver cette communauté de droits, sans aucune preuve pour justifier une action aussi extrême et sans procédure régulière». De plus, à partir du réseau social, ils affirment que, sans le prendre à la légère, se sentent obligés de prendre des mesures pour protéger leurs droits et ceux de leurs employés et de leur communauté.

“L’Administration a ignoré nos grands efforts pour répondre à leurs préoccupations.”

TikTok a expliqué dans une série de points pourquoi ils considèrent le décret exécutif comme injuste. Dans le premier d’entre eux soutiennent que le gouvernement a ignoré les efforts qu’il a déployés pour répondre à leurs préoccupations concernant le traitement des données des citoyens américains. Ils soutiennent que des mesures extraordinaires ont été prises pour stocker les données des utilisateurs américains en dehors de la Chine, aux États-Unis ou à Singapour, séparément du reste.

Selon TikTok, le gouvernement américain est au courant de tout cela suite à une analyse de sécurité sur l’achat de Musical.ly par ByteDance. Dans ces documents, en fonction de ce que possède le réseau social, il serait collecté la documentation qui devrait répondre aux préoccupations du gouvernement en matière de confidentialité ou de sécurité.

L’argumentation de TikTok se concentre sur la défense du fait que l’administration Trump les accuse sans preuves pour prouver les accusations

Ils disent la même chose des «grands efforts que TikTok a faits pour démontrer son engagement sur le marché américain», citant des faits tels que le fait que le personnel responsable de TikTok (PDG, chefs de la sécurité) se trouve aux États-Unis et non en Chine, ainsi que leur équipe de modération. Tout cela, disent-ils, est soumis à la loi américaine. CDans le cadre de ces efforts, ils citent donner toutes les informations requises pour évaluer l’achat de ByteDance, également à la loupe.. Information qui, selon TikTok, a été ignorée.

En signant le décret du 6 août au titre de l’IEEEPA (International Emergency Economic Powers Act),TikTok accuse le gouvernement de ne pas suivre le bon processus et de ne pas agir de bonne foi, “ne fournissant pas la preuve que TikTok était une menace réelle, ni ne justifiant ses actions punitives” contre des actions qui ne constituent pas une “menace inhabituelle ou extraordinaire”, ce qui, selon eux, est nécessaire pour invoquer les pouvoirs d’urgence (et qui ont été utilisés également contre ZTE et Huawei).

Ceci est important par rapport à la loi mentionnée, car selon TikTok, Trump est allé trop loin en le faisant, car ces pouvoirs étaient destinés aux entreprises de télécommunications, dont TikTok prétend ne pas faire partie.