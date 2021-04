TikTok piraté: astuces au cas où quelqu’un entrerait dans votre compte

TIC Tac est un réseau social adapté à tous les publics et qui a gagné l’affection de plus de 800 millions d’utilisateurs actifs partout dans le monde. Son système est basé sur la création, le téléchargement et le visionnage de courtes vidéos (15 à 60 secondes), l’ajout de filtres, d’effets, d’autocollants et bien plus encore.

Être une plateforme aussi populaire que Instagram ou alors Facebook, Il faut donner de l’importance à la question de la sécurité, et bien que TikTok procède à des changements dans la politique de sécurité et de confidentialité des comptes des mineurs, de la même manière, il est nécessaire de garder un œil sur les cyber-dangers.

Maintenant, si vous avez été sur la plate-forme depuis peu ou longtemps, vous avez remarqué que quelqu’un s’est connecté à votre compte TikTok Sans votre consentement, votre compte a peut-être été piraté.

Ce sont les accusations de confidentialité contre TikTok

Si tel est votre cas, dans cet article nous allons vous montrer que faire et comment gérer ce type de situation afin qu’ils ne continuent pas à se produire. Rejoignez-nous!

Voici les signes possibles que votre compte TikTok a été piraté

Changement de données personnelles

Si quelqu’un a accédé à votre compte sans autorisation, il peut y avoir changé certaines de vos données personnelles. Il est important que vous vérifiiez vos données d’accès, principalement votre e-mail, votre numéro de téléphone et votre nom d’utilisateur.

Nouvelles vidéos publiées

L’une des preuves les plus évidentes que vous Le compte TikTok a été piraté, est la publication de vidéos avec des personnes ou des actes étranges. C’est synonyme d’alerte, vous devez immédiatement changer le mot de passe.

Pour changer le mot de passe, vous devez aller dans: « Confidentialité et paramètres> Gérer le compte> Mot de passe> Entrer votre mot de passe actuel> Entrer un nouveau mot de passe> Confirmer ».

Et si vous ne pouvez pas entrer, cliquez sur: « Vous avez oublié votre mot de passe? » et sélectionnez l’e-mail ou le numéro de téléphone où vous souhaitez recevoir le mot de passe temporel pour entrer à nouveau sur la plate-forme.

Messages privés

Si un intrus s’est introduit dans votre compte, il a peut-être envoyé des messages à vos amis ou liens avec des virus et des logiciels malveillants. Vous devez donc être prudent avec vos DM et alertez vos connaissances.

Connexions inconnues

Vérifiez la fonction TikTok et vérifiez l’historique de connexion de votre appareil mobile. Si vous voyez un accès ou un autre équipement autre que celui que vous possédez actuellement, il est possible que vous ayez été piraté. Pour vérifier, allez à « Paramètres et confidentialité> Sécurité> Vos appareils ».

TikTok piraté: voici ce qu’il faut faire pour l’éviter

Ci-dessous, vous pouvez voir une série d’astuces que vous devriez appliquer au cas où vous soupçonnez que quelqu’un a espionné votre compte TikTok ou pour un compte volé.

N’installez pas d’applications tierces

Dans le monde de la technologie, il y a beaucoup de programmes et applications Ils offrent des centaines de choses et bien sûr aussi pour TikTok. Ces applications tierces offrent aux utilisateurs la possibilité de déverrouiller certaines options telles que: prendre des vidéos de plus d’une minute, voyez qui a visité votre profil et vos vidéos, obtenez des abonnés, des likes, des vues et bien plus encore.

Cependant, ce sont des mods que vous ne devez installer pour rien au monde, car en plus de voler des informations personnelles, ils mettront votre compte en danger et seront même volés de façon permanente. En bref, ne faites pas confiance à ces types de pages ou d’applications.

Choisissez un bon mot de passe

Il est très courant, en particulier dans les comptes jeunesse, d’utiliser un mot de passe facile à retenir, mais la meilleure chose que vous puissiez faire pour protégez votre compte contre les intrus est à ajouter à votre mot de passe personnel caractères alphanumériques et symboles.

De plus, il est essentiel que vous évitiez de placer des dates de naissance, des âges et encore moins des numéros d’identification, car ce sera la première chose qu’ils découvriront. Si vous ne savez pas quel mot de passe utiliser, jetez un œil à ces 3 astuces pour avoir un mot de passe plus sécurisé.

Activer la vérification en deux étapes

Cette fonctionnalité vous aidera à protéger davantage votre compte contre les intrus potentiels. Ainsi, après avoir changé votre mot de passe, il serait conseillé de renforcer la sécurité avec le vérification en deux étapes.

Pour ce faire, vous devrez procéder comme suit: « Paramètres et confidentialité> Sécurité> Vérification en deux étapes> SMS> Activer ». En bas, sélectionnez uniquement votre appareil mobile pour recevoir le code et prêt.

Mettez votre compte en mode privé

Une des options proposées TIC Tac, est de placer votre compte privé, alors seulement pouvez-vous porter un contrôle des personnes qui vous suivent et ceux qui regardent fréquemment vos vidéos.

Si vous ne savez pas comment mettre votre compte TikTok en privé ou télécharger des vidéos privées, suivez les instructions de cet article, ce sera sûrement très utile, en particulier lors de la gestion qui peut ou ne peut pas consommer votre contenu.

Activer la synchronisation de la famille

Si le compte TikTok appartient à une personne de moins de 18 ans, il est possible que des hackers tentent de persuader le mineur et lui demandent son mot de passe d’accès, son adresse ou son téléphone, soit pour l’aider avec quelque chose, soit pour se faire passer pour une connaissance.

Dans ces cas, il est préférable de prévenir, et au-delà de parler avec eux et d’avertir des cyber-risques et dangers, vous pouvez également effectuer un synchronisation familiale et ainsi avoir le contrôle sur le compte. Pour effectuer cette procédure, allez à « Paramètres et confidentialité> Synchronisation de la famille ».

Dans cette section de TikToK, vous, en tant que parent ou tuteur du mineur, pourrez établir un limite de temps sur la plateforme, restreindre les contenus inappropriés, gérer les paramètres de confidentialité et de sécurité et même changer le compte de public à privé.

Comment supprimer votre compte TikTok

