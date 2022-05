TikTok montre que Queen utilise apparemment le signal de la main lorsqu’elle veut mettre fin à une conversation

Compte tenu de notre infâme incapacité à être autre chose que poli, les Britanniques ont proposé quelques phrases et gestes incontournables lorsque nous voulons sortir d’une situation sociale.

Plutôt que de frapper l’autre partie avec un « je dois y aller » direct, nous pourrions opter pour la tape sur les genoux accompagnée d’un « bien ! » trop fort ! Eh bien, je suppose que je ferais mieux de m’en tirer », ou le déplacement du blâme en disant« eh bien, ne me laisse pas te garder ». Cela semble généralement encore un peu impoli, mais au moins, le travail est fait.

L’un des signaux est révélé dans la vidéo TikTok partagée par @francispagemedia, qui montre Sa Majesté portant une main derrière son dos et saisissant son sac à main de l’autre.

C’est un geste subtil que n’importe qui pourrait faire juste pour déplacer le poids au cours d’une conversation, mais même s’il peut passer inaperçu pour la personne à qui on parle, il se double apparemment d’une façon de dire « Je suis la reine d’Angleterre, sortez-moi ». D’ici’.

Le signal le plus important, cependant, implique apparemment que la reine tord son alliance, ce qui signifie qu’une action immédiate est requise car elle souhaite mettre fin à une conversation sans délai.

« Je pense que c’est gentil si elle est si subtile et polie à ce sujet. Imaginez que vous parlez à la reine et qu’elle se tourne et s’éloigne ou crie « J’ai terminé! » », a répondu une personne.