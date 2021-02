« TikTok montre des publicités cachées aux enfants »: la plainte des consommateurs européens

Les consommateurs de toute l’Europe commencent à s’opposer à la plate-forme de partage vidéo TikTok. Cela a été annoncé par le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, l’Union Européenne des Consommateurs: l’organe qui regroupe les associations de 32 pays de l’UE (et au-delà) a adressé une plainte à la Commission européenne contre la plateforme en ces heures. d’origine chinoise. La demande adressée aux autorités européennes est de lancer une enquête sur TikTok et ses activités en relation avec la vie privée, la protection des mineurs et les droits des utilisateurs enregistrés.

Publicité secrète et contenu inapproprié

Parmi les accusations lancées par l’association européenne des consommateurs, il y en a une qui s’est également retrouvée au centre des enquêtes du garant italien de la vie privée, à savoir celle de non protéger adéquatement les utilisateurs à partir de certains types de contenu sur la plateforme. Nous parlons spécifiquement à la fois de la publicité secrète des entreprises – qui se manifeste par hashtags sponsorisés et activités d’influence dans leurs vidéos – soit du « contenu potentiellement dangereux » tel que des défis ou du matériel dangereux ne convient pas aux mineurs. Selon l’association, l’entrée de ce dernier dans le réseau social n’est pas suffisamment contrôlée.

Le nœud de paiement dans l’application

Une autre accusation est celle d’inclure des clauses abusives et des pratiques commerciales déloyales dans sa politique relative aux objets virtuels: selon l’association européenne des consommateurs, les conditions d’utilisation de TikTok sont pas clair sur l’utilisation des paiements dans l’application, et omettez les détails fondamentaux sur les taux de conversion entre l’argent injecté dans le système et la monnaie virtuelle pouvant être obtenue, et vice versa. Le réseau social ne fournit pas non plus de système d’autorisation suffisamment efficace pour empêcher des utilisateurs suffisamment motivés de faire thésaurisation de pièces virtuelles sur TikTok en dépensant des sommes excessives.

La réponse de la Commission

La situation de TikTok doit être prise en considération avec encore plus d’urgence – conclut le BEUC – si l’on considère que la plupart de ses utilisateurs sont jeunes et très jeunes. Aucune plateforme comme TikTok ne s’est jamais autant concentrée sur cette tranche d’âge encore plus protégés par rapport aux autres. Dans une déclaration à Techcrunch, un porte-parole de la Commission européenne a confirmé avoir reçu la plainte de l’association européenne des consommateurs, ajoutant qu’il examinerait les éléments pour évaluer la nécessité d’enquêtes approfondies sur TikTok.

