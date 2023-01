TikTok Mom ne laisse pas ses enfants aller à l’école ou à l’hôpital et se fiche que les critiques disent que c’est « dangereux »

Lorsqu’il s’agit d’élever des enfants, chaque parent a ses propres règles et limites qu’il suit.

Cependant, une mère du Missouri est accusée d’avoir des méthodes « dangereuses » et controversées pour prendre soin de ses enfants.

Kaytlynn Green, 23 ans, se décrit comme une « maman croquante », c’est-à-dire une mère qui pratique la parentalité naturelle et utilise souvent des méthodes holistiques sur ses enfants.

Green a été critiquée après avoir révélé qu’elle ne laissait pas ses enfants aller à l’école ou à l’hôpital.

La maman de deux enfants partage souvent son parcours de « maman croustillante » sur son compte TikTok, où elle défend souvent les choix qu’elle fait pour ses enfants.

Dans une vidéo, Green a expliqué certaines des « façons controversées » dont elle élève ses enfants, notamment qu’ils ne sont pas à l’école, qu’ils font leur propre heure de coucher et de sieste et qu’ils ne sont pas autorisés à porter de crème solaire.

Elle interdit également à ses enfants, Olive, 3 ans, et Félix, 1 an, de consulter un médecin et de manger de la viande, des produits d’origine animale ou des sucres transformés.

Green a également partagé des choses qu’elle avait faites pendant sa grossesse, notamment ne pas avoir de tests prénatals, pas d’échographie ou de tests, et fumer de la marijuana pendant sa naissance.

Dans une interview avec Caters News, via The Post, Green a expliqué qu’elle pratiquait « une parentalité holistique et respectueuse ».

« Cependant, les gens m’ont dit que j’abuse de ne pas leur permettre de manger certains aliments et m’ont dit que je ne méritais pas d’avoir des enfants. »

Elle a également souligné que de nombreuses personnes qui regardent ses vidéos lui disent qu’il est « dangereux de dormir au lit avec eux et ne sont pas d’accord avec le fait que je les laisse être pieds nus – ainsi que le fait que je les scolarise à la maison ».

Malgré la quantité de haine et de critiques que Green reçoit des téléspectateurs, elle ne laisse pas les commentaires négatifs affecter la façon dont elle élève Olive et Felix.

« Je sais que ce que je fais n’est pas classé comme » normal « , mais je ne pensais pas que c’était controversé. La haine ne me dérange pas, je suis très confiante dans mes décisions et ces gens ne comprennent pas ça », a-t-elle déclaré.

Green a mis en œuvre son style parental actuel pour élever ses enfants différemment de ce qu’elle a été élevée.

Dans une autre vidéo TikTok, Green a expliqué en quoi elle diffère de ses propres parents lorsqu’il s’agit d’élever ses enfants.

Green a expliqué qu’elle ne frappait pas ses enfants, qu’elle ne laisserait pas ses enfants plus âgés surveiller leurs frères et sœurs plus jeunes et ne leur permettrait pas de percer ou de « mutiler » leur corps de quelque manière que ce soit.

« J’ai changé mes valeurs de discipline. Ils ne devraient pas être frappés, humiliés ou dits que leurs opinions n’ont pas d’importance. Je ne suis pas d’accord avec tout ce que dit le parent », a déclaré Green à Caters News.

« J’ai été élevé pour me sentir honteux et ne pas exprimer mon opinion, et je ne veux pas que mes enfants se sentent comme ça. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.