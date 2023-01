TikTok licencie quatre employés pour avoir espionné des journalistes américains en accédant illégalement à des données internes

23 décembre 2022 17:10:07 IST

Il semble que TikTok ne puisse tout simplement pas rester à l’écart de la controverse. Après avoir été banni des smartphones des employés du gouvernement et des ordinateurs du gouvernement dans plusieurs États des États-Unis, le propriétaire de TikTok, ByteDance, a confirmé aujourd’hui des informations de cet automne selon lesquelles certains de ses employés auraient utilisé l’application populaire pour suivre plusieurs journalistes. Cela vient au milieu de fortes appelle au boycott et à l’interdiction de l’application par les sénateurs démocrates et républicains et les représentants de la chambre.

Un rapport du Ney York Times a révélé que ByteDance avait licencié jusqu’à quatre employés pour avoir illégalement accédé aux données internes de TikTok et espionner des journalistes américains qui écrivaient sur TikTok, ByteDance et les liens étroits de l’entreprise avec Pékin.

Selon Forbes, certains journalistes de son propre journal « ont été victimes de cet effort de surveillance clandestine ». FT a déclaré que Cristina Criddle, une rédactrice du Financial Times basée au Royaume-Uni, et une journaliste de Buzzfeed étaient toutes deux sous surveillance.

Les employés de ByteDance auraient eu accès aux comptes TikTok des journalistes pour collecter des données IP et utilisateur afin de voir s’il y avait un chevauchement avec les pings provenant de zones où les employés de ByteDance étaient soupçonnés d’avoir divulgué des informations. ByteDance a admis que ces stratégies s’étaient propagées au point que les membres du personnel surveillaient également certaines des données des associés des journalistes.

Selon Forbes, ByteDance a licencié Chris Lepitak, l’auditeur interne en chef responsable du département d’audit interne et de contrôle des risques de l’entreprise. ByteDance a confirmé que l’équipe de Lepitak était derrière la campagne de surveillance. En octobre, Forbes a rapporté que Lepitak cherchait également apparemment des informations sur « l’emplacement et les détails du serveur Oracle qui est au cœur des plans de TikTok visant à limiter l’accès étranger aux données personnelles des utilisateurs américains ».

Ce serveur est la clé des discussions en cours entre l’administration Biden et TikTok sur les problèmes de sécurité nationale, les États-Unis se méfiant de plus en plus des employés de ByteDance basés en Chine qui accèdent aux données stockées aux États-Unis.

Le personnel de Lepitak « a abusé de sa position pour accéder aux données des utilisateurs de TikTok » afin de surveiller les journalistes, selon un e-mail interne obtenu par Forbes de l’avocat général de TikTok, Erich Andersen.

FT a rapporté que quatre employés étaient impliqués et Forbes a rapporté que ByteDance avait licencié deux employés basés aux États-Unis et deux en Chine. La porte-parole de ByteDance, Hilary McQuaide, a fait écho à l’e-mail d’Andersen dans un communiqué disant que « l’inconduite de certaines personnes, qui ne sont plus employées chez ByteDance, était un abus flagrant de leur autorité pour obtenir l’accès aux données des utilisateurs ».

