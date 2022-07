TikTok : le squelette derrière le miroir de la salle de bain devient viral

sur TIC Tac il y a un nombre incroyable de créateurs qui veulent tous lancer le prochain hit viral. Qu’il s’agisse de vidéos sur des clips sonores populaires sur la plate-forme ou de personnes qui partagent leurs expériences avec d’autres et divulguent des secrets de chaînes de restauration rapide bien connues – l’essentiel est que le contenu soit intéressant et que l’algorithme le récupère et rende la vidéo populaire.

Et parfois, ces vidéos sont tellement bizarres et incroyables qu’elles ne peuvent s’empêcher de devenir célèbres. Donc aussi avec l’utilisateur kwpgqui est récemment devenu viral après sa famille un squelette retrouvé derrière un miroir de salle de bain chez elle A.

Un utilisateur de TikTok trouve un squelette derrière un miroir

Cela semble incroyable, mais apparemment c’est exactement ce qui s’est passé : kwpg, dont le vrai nom est Kaleigh, a pris de l’importance sur la plate-forme du jour au lendemain après que sa famille a trouvé un squelette derrière un miroir de salle de bain lors d’une rénovation domiciliaire. Heureusement, les os n’étaient pas réels, mais le choc initial de la découverte l’était.

La vidéo de la découverte, mise en ligne le 17 juin, a été visionnée près de cinq millions de fois et a reçu des milliers de commentaires. Kaleigh a été choquée que la découverte effrayante se soit apparemment cachée derrière son miroir pendant des années. Le texte sous la vidéo dit : « Je vis ici depuis six ans et ce squelette m’a observé derrière le miroir de la salle de bain tout le temps. »

Une farce intelligente

Alors que la famille continuait à enlever les cloisons sèches recouvrant les décorations d’Halloween, ils ont constaté que c’était même vêtu d’une chemise et d’un jean était et un Remarque dans la poche de la chemise portait.

« Huer! Est-ce que je t’ai fait peur? Jason Lane, 2013 », lire la note, qui a montré qu’il s’agissait d’une farce élaborée par l’ancien occupant de la maison. Dans un autre commentaire, Kaleigh a mentionné que Jason en avait aussi un dans la poche arrière du jean Clé USB avec de vieilles photos du temps où la maison appartenait encore à son grand-père.

Imitation inévitable

Les téléspectateurs de Kaleigh ont déclaré dans les commentaires sous la vidéo qu’ils souhaitaient faire quelque chose de similaire avec leurs maisons à l’avenir. Ne soyez donc pas surpris si vous trouvez un squelette en plastique dans les murs de votre maison lorsque vous rénovez. Les résidents précédents ont probablement pris Jason Lane comme modèle.