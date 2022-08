TikTok : Le propriétaire transforme le caniche en arcane de Pokémon, la vidéo devient virale

En cours d’arrivée TIC Tac-Vidéo d’un caniche devenu viral ésotérique dehors Pokémon était stylé. C’est l’oeuvre de Gabriel Feitosaun toiletteur de renommée internationale, qui a mis en ligne une vidéo de son caniche Edea ayant sa fourrure transformée en celle du monstre de poche fougueux grâce à un « toilettage créatif ».

Un Arcani réaliste sur TikTok

C’est comme un rêve devenu réalité pour les fans de « Pokémon »: un arcane réaliste qui traverse la pelouse verte d’un parc. Les visiteurs du parc sont extrêmement ravis, les enfants caressent avec respect la fourrure rouge-orange de la créature pelucheuse. Vous pouvez regarder cette vidéo ici.

Le coiffeur pour chiens Gabriel Feitosa a réalisé ce que beaucoup pourraient souhaiter. Il a transformé sa chienne caniche Edea en une véritable Arkani. Il a lui-même décrit la journée d’Edéa dans le parc comme « Pokémon GO dans la vraie vie » et assure aux téléspectateurs que le chien s’est fait de nombreux nouveaux amis lors de la sortie, en espérant que la vidéo prouve que le toilettage et la coloration des chiens n’ont aucun effet sur la façon dont ils socialisent les uns avec les autres.

Feitosa est célèbre pour ses talents de coiffeur et a été présenté dans plusieurs reportages médiatiques pour ses résultats créatifs. Bien sûr, il utilise des teintures spécialement conçues pour les chiens pour colorer sa fourrure.

Si vous vous sentez maintenant inspiré de donner un nouveau look à votre propre ami à quatre pattes, nous vous conseillons de ne pas utiliser de teintures capillaires pour les humains, car elles sont nocives pour les animaux. Il est préférable de confier ce travail à un expert.

Le toilettage créatif aussi dans les jeux

Bien sûr, c’est encore mieux pour vos animaux de compagnie si vous vivez vos idées créatives numériquement. Avec « Pokémon X et Y », par exemple, le toilettage a également trouvé sa place dans la série de jeux Nintendo. La région du jeu a été inspirée par la France et les joueurs ne pouvaient pas simplement dorloter leurs monstres de poche avec un lavage et une brosse.

coiffeur, un être ressemblant à un caniche, pourrait également recevoir différentes coiffures. Le Pokémon a récemment été ajouté à Pokemon GO, avec ses différents styles de manteau limités à certaines parties du monde.