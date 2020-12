TikTok lance son site de créateurs et de travailleuses du sexe OnlyFans

sur la photo: Ally Hardesty et Lydia Love, deux des créateurs expulsés de TikTok (Photo: Instagram)

Les modérateurs de TIC Tac opèrent une répression drastique contre expulser les travailleurs du sexe et les travailleurs du sexe de l’application qui gagnent leur vie sur la plateforme de contenu adulte payant Seulement les fans. La plainte provient des mêmes sujets qui ces dernières semaines ont été frappés par l’annulation de leurs comptes, et a été recueillie par le journal Rolling Stone qui a tenté de faire le point sur la situation en mettant en évidence une tendance qui semble sans équivoque.

En fait, comme cela se produit sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram et Twitter, même TikTok au fil des mois a également pris les caractéristiques d’une vitrine pour les travailleuses du sexe de tous genres et genres: cette catégorie de créateurs publie du contenu non interdit aux mineurs, mais viser simplement à obtenir un suivi des abonnés dans l’espoir qu’un pourcentage décider de migrer vers d’autres sites payants, tels que OnlyFans. Les problèmes de ce type d’approche sont généralement au nombre de deux: le premier est calibrer le ton du contenu publié sur des plateformes publiques afin qu’elles ne soient pas inappropriées; le second est trouver un moyen de promouvoir votre entreprise externe sans enfreindre les règles applicables aux portails choisis.

Selon les témoignages d’Ally Hardesty et Lydia Love – deux des travailleuses du sexe interrogées par Rolling Stone – sur TikTok, il devient impossible de trouver un équilibre. La plateforme de partage a en effet supprimé leurs comptes malgré que les deux accordent une attention particulière à s’habiller de manière non provocante dans leurs vidéos. Mais dans leurs biographies sur TikTok les filles gardaient des dieux références leurs activités sexuelles sur OnlyFans, et cela peut avoir suffi à les expulser de TikTok. Les liens dans les biographies des utilisateurs de TikTok qui pointent vers le site de partage payant sont déjà interdits depuis un certain temps, mais jusqu’à présent, la restriction a été facilement contournée en utilisant des sites comme linktree – qui vous permettent de rassembler tous les liens relatifs au propriétaire dans une petite page biographique; mais il semble maintenant que même ces liens indirects peuvent attirer l’attention des modérateurs et déclencher des mesures définitives.

Avec le resserrement de la position de TikTok envers ces utilisateurs, cependant, un précédent inquiétant se crée: d’après les témoignages recueillis, en fait, les décisions prises par TikTok ils n’ont rien à voir avec le contenu hébergés sur la plate-forme – qui pris individuellement ne violent aucune règle – mais avec les utilisateurs et avec ce qu’ils décident de faire ailleurs, en dehors de TikTok.