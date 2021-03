TikTok introduit des fonctionnalités anti-intimidation pour «  favoriser la gentillesse  » dans les commentaires

TikTok introduit de nouvelles fonctionnalités visant à réduire l’intimidation sur le site et à encourager les utilisateurs à traiter les autres sur la plate-forme avec gentillesse.

Dans un communiqué de presse partagé après la mise en œuvre des deux nouvelles fonctionnalités mercredi, la société a déclaré que sa priorité était de « créer un environnement d’application sûr et positif qui permet à l’impression créative de prospérer » et a expliqué que les nouveaux outils offriront aux utilisateurs « plus de contrôle. pour façonner leur expérience. «

Le premier outil, appelé «filtrer tous les commentaires», permet aux créateurs de décider quels commentaires apparaîtront sur leurs vidéos. Le créateur de la vidéo aura désormais le choix d’approuver les commentaires avant qu’ils ne soient affichés publiquement à l’aide de la technologie déjà mise en œuvre par le site pour filtrer le spam et des mots clés spécifiques. Désormais, les créateurs de vidéos peuvent choisir d’approuver ou de supprimer un commentaire pour publication.

L’outil « Filtrer tous les commentaires » permet aux utilisateurs de décider quels commentaires ils souhaitent voir affichés publiquement. TIC Tac

Un porte-parole de TikTok a confirmé à TMRW que les commentateurs ne seront pas avertis si leur commentaire est approuvé ou supprimé.

La deuxième fonctionnalité, connue sous le nom de «repenser», est une nouvelle invite qui s’affiche lorsqu’un utilisateur est sur le point de publier quelque chose qui peut être contraire aux directives de la communauté du site. Lorsqu’un élément qui peut être offensant ou méchant est partagé, une fenêtre contextuelle demande au commentateur s’il souhaite «reconsidérer sa publication» et lui offre la possibilité de le modifier. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas modifier le commentaire peuvent cliquer sur l’option «publier quand même».

Une fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité de modifier les commentaires qui peuvent enfreindre les directives de l’application. TIC Tac

« Nous nous concentrons sur la promotion d’une expérience sûre et divertissante où les gens peuvent trouver la joie et la connexion », a déclaré Tara Wadhwa, la directrice des politiques de TikTok US, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à TMRW. « Notre objectif est d’être un lieu où la créativité et la communauté peuvent prospérer, et nous espérons que ces nouvelles fonctionnalités contribueront à favoriser davantage la gentillesse et le respect sur TikTok. »

L’application de partage de vidéos a également annoncé un nouveau partenariat avec le Cyberbullying Research Center (CRC) pour développer des moyens de lutter contre l’intimidation sur la plateforme.

«Le Centre de recherche sur la cyberintimidation est ravi de travailler avec TikTok dans les mois à venir sur des initiatives de lutte contre l’intimidation», a déclaré le Dr Sameer Hindjua, codirecteur du CRC, dans un communiqué de presse. « Les nouvelles fonctionnalités Filtrer tous les commentaires et Repenser de TikTok sont des mesures positives pour promouvoir la gentillesse et nous sommes impatients de collaborer sur d’autres moyens de nous protéger contre l’intimidation et le harcèlement. »

Vidéo connexe: