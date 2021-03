TikTok interdit le mouvement super droit et son créateur

Voici pourquoi le mouvement transphobe super droit a été banni de TikTok.

TikTok a interdit le hashtag super droit pour avoir répandu « le discours de haine et les idéologies haineuses ».

Le terme transphobe est né sur la plate-forme après que TikToker Kyle Royce a fait une vidéo maintenant supprimée déclarant que la super hétéro était une nouvelle orientation sexuelle. Depuis, il a également été banni définitivement de la plate-forme.

Des groupes d’extrême droite se sont alors emparés du terme et ont essayé de le pousser à faire partie de la communauté LGBTQ +, répandant des mèmes haineux et lançant des pétitions. Cependant, les plateformes de médias sociaux comme TikTok et Reddit s’efforcent maintenant d’arrêter le partage du contenu nuisible.

LIRE LA SUITE: Qu’est-ce que c’est super hétéro? Le sens transphobe expliqué



TikTok a interdit le mouvement transphobe super droit et son créateur. Image: Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, @kyleroyce via TikTok

Qu’est-ce que c’est super droit?

Super hétéro signifie avoir une préférence sexuelle pour le « sexe opposé uniquement s’ils sont nés biologiquement de ce sexe ». Il exclut délibérément les personnes transgenres.

Le terme est venu de TikToker Kyle Royce qui a dit qu’il avait « fait une nouvelle sexualité ». Dans une vidéo maintenant supprimée, il a déclaré: « Les hommes hétérosexuels sont appelés transphobes parce que je ne sortirais pas avec une femme trans. Maintenant, je suis super hétéro. Je ne sors qu’avec le sexe opposé, des femmes, qui sont des femmes nées. Je ne peux pas dire que je suis transphobe maintenant parce que c’est juste ma sexualité. »

Le mouvement super droit a ensuite été poussé par des groupes d’extrême droite sur 4chan, Reddit, Kiwi Farms et Twitter. Kyle a condamné le mouvement utilisé pour la haine mais insiste sur le fait que ses pensées sur les préférences en matière de rencontres n’ont pas changé.

Pourquoi le mouvement super droit est-il interdit sur TikTok?

TikTok a interdit le hashtag super droit ainsi que le créateur du mouvement Kyle Royce pour avoir répandu « des discours de haine et des idéologies haineuses ». Les pages contenant du contenu affilié au mouvement super droit ont également été bannies de Reddit pour avoir enfreint ses politiques sur le «contenu haineux».

Dans une déclaration à Pink News, un porte-parole de TikTok a déclaré: « Nos directives communautaires indiquent clairement que nous ne tolérons pas les discours de haine ou les idéologies haineuses, et nous prenons des mesures lorsque des problèmes sont portés à notre attention. évolutions et prendre des mesures chaque fois que cela est nécessaire. »

Lorsque vous vous dirigez vers le hashtag « super droit », vous êtes maintenant accueilli par un message d’erreur, qui se lit comme suit: « Aucun résultat trouvé ». Il y a aussi une note supplémentaire qui se lit comme suit: « Cette phrase peut être associée à un comportement ou à un contenu qui enfreint nos consignes. Promouvoir une expérience sûre et positive est la priorité absolue de TikTok. »

Malheureusement, il semble que d’autres versions du hashtag super droit comme « super stright » soient maintenant utilisées pour contourner l’interdiction. Mais heureusement, certains membres de la communauté LGBTQ inondent maintenant le hashtag de positivité contre l’ensemble du mouvement.

