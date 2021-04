TikTok glisse toujours sur le racisme et la misogynie: censure le terme «femme asiatique»

TikTok continue de tomber dans des erreurs impliquant les minorités qui composent ses utilisateurs. Après les nombreux problèmes avec la communauté noire de la plate-forme, toujours frappée d’interdictions et de suspensions sans raison apparente, un utilisateur de TikTok a mis en évidence ces derniers jours un nouveau point critique de la plate-forme qui affecte cette fois les utilisateurs asiatiques. Au centre de la polémique se trouve le nouveau système de sous-titrage automatique destiné à aider les personnes souffrant de troubles auditifs: bref, une fois activé, il retranscrit tout ce qui est dit par le créateur de la vidéo. Cependant, en censurant les mots que la plateforme juge inappropriés pour son public. Le problème? Parmi ces termes, il y a aussi « femme asiatique« .

«Chaque fois que vous publiez une vidéo, si vous avez activé les sous-titres, vous pouvez cliquer sur le bouton dédié et les générer automatiquement», explique Forrest Valkai sur TikTok. « Cela vous donne un aperçu intéressant de la façon dont les directives communautaires fonctionnent sur cette plate-forme. » La raison est simple: tous les mots que le réseau social ne veut pas être prononcé (et donc considère comme «malveillants») sont censuré avec des astérisques. Par exemple, des mots comme sexe et marijuana apparaissent comme s **** et m ********. Un choix compréhensible, mais qui implique un terme qui n’a absolument rien à voir avec des questions à censurer: femme asiatique.

La fonction de sous-titres automatiques n’est active qu’en anglais, donc la plate-forme censure « femme asiatique », qui apparaît comme un **** w **** dans les sous-titres. Il le fait, en outre, à un moment où la discussion sur la violence contre la communauté asiatique est à un niveau record, avec une violence continue contre les peuples asiatiques partout dans le monde et une forte flambée de protestations contre la communauté asiatique. discrimination contre cette minorité. La censure des sous-titres (qui, il faut le souligner, devrait par nature être inclusive et non discriminatoire) affecte délibérément le terme « femme asiatique » mais pas, par exemple « homme / femme noir » ou « homme / femme blanche » » , qui n’apparaissent en fait pas censurées dans les sous-titres.

Cependant, l’inclusion de ce terme dans ceux à censurer ne doit certainement pas être attribuée à un système automatique: quelqu’un doit avoir délibérément inséré «femme asiatique» dans les termes en violation des directives communautaires. Cela peut se produire de deux manières: un employé du modérateur de TikTok a peut-être entré le terme dans le système ou (plus improbable) la société tierce auprès de laquelle le système de transcription a été acheté l’avait déjà intégré. Mais pourquoi «femme asiatique»? Une explication possible est que le terme a été associé à des pratiques sexuelles et à un recherches pornographiques, où il peut représenter une catégorie de films durs. Une éventualité très grave, qui placerait une entreprise qui peine clairement à gérer la présence de minorités au sein de ses utilisateurs dans une position encore plus difficile. Quoi qu’il en soit, le résultat est le même: ce terme est actuellement interdit sur TikTok.

Il est vraiment incompréhensible qu’un tel terme générique se soit retrouvé parmi ceux censurés dans une période de grande attention envers la communauté asiatique et après toute la controverse sur la gestion par TikTok des créateurs noirs. Cependant, la censure du terme pourrait représenter un problème plus profond: il n’est pas clair comment l’algorithme gère les mots « censurés » et si diminuer la portée d’un contenu qui les contient. Si tel est le cas, une vidéo qui parle simplement des femmes asiatiques pourrait être automatiquement restreinte sans raison réelle. Reléguer à nouveau une minorité dans une sorte de ghetto virtuel délimité par l’œil vigilant de l’algorithme chinois.

