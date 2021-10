TikTok expose un homme essayant de tromper une femme handicapée sur Tinder

Un jour, en parcourant Tinder, l’utilisatrice canadienne de TikTok, Vanessa Riely, est tombée sur Chris, 44 ans, du profil de la Colombie-Britannique et a été dégoûtée.

L’homme marié, comme indiqué dans sa biographie, recherchait « une femme qui veut tromper son mari pour le plaisir », car sa « femme est handicapée et n’obtient pas ce dont j’ai besoin. Je ne cherchais pas beaucoup de femmes. Juste la bonne personne pour moi. «

Elle s’est adressée à TikTok pour exposer l’homme pour avoir tenté de tromper sa femme handicapée.

Riley a dédié son TikTok exposer plusieurs hommes qu’elle a trouvés sur Tinder qui sont là pour chercher une femme avec qui tromper leurs femmes.

Crédit : TikTok

Les utilisateurs de TikTok l’ont qualifiée de « reine » qui « fait le travail de Dieu ».

Elle a sous-titré sa vidéo appelant l’homme de la Colombie-Britannique le 8 septembre et a sous-titré la vidéo, « votre grande soeur Internet vous sauve des tricheurs ».

Crédit : TikTok

Riley était horrifiée par la biographie de cet homme, alors elle voulait trouver sa femme et lui faire savoir ce que son mari faisait.

Dans la vidéo, elle a posté des captures d’écran de sa conversation avec sa femme et quand elle a trouvé l’Instagram de la femme, elle lui a envoyé un dm disant : « Hé, je voulais juste te faire savoir que je pense que ton mari te trompe. J’ai vu son Tinder et l’a reconnu sur Instagram. Voici son profil », et a inclus une capture d’écran de son profil.

La femme a été choquée dans sa réponse à Riley.

Elle a répondu en disant : « Oh mon dieu, c’est Chris. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire… Je ne peux pas y croire. Merci. »

Riely lui a répondu en disant: « Si je peux vous donner un petit conseil », a répondu Vanessa, « ne lui dites pas que vous le savez encore. Rassemblez vos canards, parlez à un avocat, trouvez comment faire ses poches Blessé avant de lui dire. »

Les gens sur TikTok étaient tellement dégoûtés par le profil de Chris, commentant des choses telles que « c’est foiré », « sa femme mérite mieux », et même partageant leur réaction en tant que personne handicapée, « en tant que personne handicapée, cela me dégoûte. Sa femme mérite tellement plus, et j’espère qu’elle a l’indépendance que beaucoup d’entre nous n’ont pas pour quitter ce type. »

Chris n’est pas le seul à utiliser Tinder pour tromper son partenaire.

Après avoir publié le TikTok exposant Chris, Riley a publié plusieurs autres TikToks exposant d’autres hommes mariés qu’elle a rencontrés sur Tinder, puis a envoyé un message direct à leurs femmes pour les avertir du comportement méprisable de leur mari.

Tous les hommes avaient quelque chose en commun avec leur biographie, ils voulaient tous « mettre du piquant » et « s’amuser » avec des dames ou chercher un « ami discret » secret.

Dans sa prochaine vidéo exposant des hommes, elle l’a intitulée « Nancy Drew frappe à nouveau xoxo » alors qu’elle publiait plus de captures d’écran de la biographie d’un autre homme, puis des captures d’écran de textes entre elle et sa femme.

La femme a remercié Riley de l’avoir contactée, en disant « Merci de me l’avoir dit. Nous avions déjà des problèmes mais je pense que c’est le dernier clou dans le cercueil. »

Les meilleures vidéos de Rileys exposant des hommes ont à la fois près d’un million de vues et son compte compte 11 000 abonnés.

