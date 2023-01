TikTok et machines à sous : pourquoi votre cerveau est aussi accro que celui d’un accro au jeu

Pourquoi ne pouvez-vous pas vous détacher de votre mobile même si vous le souhaitez ? Comment est-il possible que nous passions des heures et des heures à glisser sur des applications comme TikTok ?

Beaucoup d’entre nous passent plus d’heures que nous le souhaiterions collés au smartphone. Des applications comme Youtube, TIC Tac, Twitter et Instagram Ce sont d’authentiques trous noirs du temps et bien que nous en soyons conscients, Il semble qu’il soit impossible de résister. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous débloquer ?

Votre cerveau est vraiment accroché et l’origine est dans sa propre biologie. Ces applications activent les mêmes zones que les drogues ou le jeu et résister à leur effet est extrêmement difficile.. C’est pourquoi il est si difficile de se libérer du smartphone, peu importe ce que l’on veut.

Voici comment fonctionne le circuit de récompense du cerveau

Le cerveau est prêt à nous faire répéter ce qui nous fait du bien, ce qui, en théorie, devrait être bénéfique. Dans les profondeurs du cerveau, il y a des structures qui ont été baptisées comme circuits du cerveau de récompense, et ils s’en occupent. Son fonctionnement est très facile à comprendre.

Ils ont été d’une grande aide pour nos ancêtres, puisqu’ils les ont incités à manger des aliments riches en matières grasses, par exemple. Un bonus calorique n’a pas fait de mal pour passer l’hiver et le cerveau a récompensé nos ancêtres avec libération de dopamine et d’autres neurotransmetteurs, provoquant du plaisir et les amenant à consommer davantage. Si quelque chose vous cause du bien-être, vous le répéterez, c’est facile.

Comme nous l’avons lu dans Urban Tecno, Des zones telles que le noyau accumbens et le système limbique en général participent à ces processus. Jusqu’ici tout va bien, nous parlons d’un processus biologique qui a été d’une grande aide pour l’évolution de l’être humain, l’amenant à adopter des habitudes qui ont augmenté ses chances de survie. Cependant, rien n’est parfait et ce même circuit est à la base des addictions les plus dangereuses.

TikTok, machines à sous et dopamine

Une machine à sous est l’un des appareils qui fascine le plus notre cerveau. Parce que? Tout est basé sur le renforcement, tous les X tours, nous avons la possibilité de gagner un prix et d’activer ainsi le circuit cérébral de récompense. Cependant, ces « gains » sont aléatoires et intermittents, nous persistons donc à rechercher de nouveaux téléchargements. C’est ce qu’on a appelé le « renforcement intermittent ».

Des applications comme TikTok fonctionnent exactement comme des machines à sous, on agit sur un élément qui nous récompense aléatoirement mais plus ou moins constamment et il n’y a rien que notre cerveau aime plus. Nous balayons et balayons une multitude de vidéos qui nous procurent une petite gratification immédiate. Qu’est-ce qui viendra ensuite? Parmi toute cette mer de clips je suis sûr que je trouverai quelque chose d’intéressant…

De cette façon, il nous est très facile de passer des heures renforçant par intermittence notre cerveau et recevant de petites doses des soi-disant neurotransmetteurs du plaisircomme la dopamine. C’est le cocktail parfait, la base de toute addiction. Par conséquent, en termes physiologiques, la dépendance au jeu et les applications comme TikTok ne sont pas très différentes.

