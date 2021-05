TikTok est très enthousiaste à propos de ces œufs au pesto – nous les avons donc essayés

Il existe une nouvelle façon approuvée par TikTok de cuisiner des œufs pour le petit-déjeuner – et nous en sommes fous.

La diététicienne agréée Amy Wilichowski (alias @amywilichowski), 24 ans, a récemment partagé sa façon préférée de cuisiner des œufs sur TikTok, promettant que cela changerait la vie: des œufs au pesto, un acteur de plat dont Chris Evans est apparemment aussi un grand fan.

Dans la vidéo, Wilichowski, qui vit à Boston, dans le Massachusetts, laisse tomber quelques cuillerées de pesto de basilic dans une poêle chaude, puis casse des œufs directement dans la bonté huileuse et aux noix de pin.

«Tout ce que vous faites est d’utiliser du pesto au lieu de l’huile de cuisson normale dans laquelle vous faites cuire vos œufs», explique-t-elle dans la vidéo, qui compte désormais plus de 8,5 millions de vues et 1 million de likes. « Vous pouvez faire un œuf au plat, des œufs brouillés, un œuf au côté ensoleillé. »

Une fois ses œufs cuits, Wilichowski crée un beau pain grillé, garnissant le pain de ricotta, d’avocat, d’œufs au pesto, de miel, de sel, de poivre et de flocons de piment rouge.

Avant d’essayer moi-même la technique de Wilichowski, je lui ai demandé des conseils.

Le TikToker dit qu’elle fabrique souvent son propre pesto et qu’elle est fermement convaincue que le pesto devrait être présent sur tout.

«En fait, j’ai commencé par mettre du pesto sur mes œufs après les avoir cuits», dit-elle. « Ensuite, j’ai réalisé que je pourrais simplement utiliser le pesto en remplacement de l’huile de cuisson car il contient déjà de l’huile d’olive. »

« Il est important de garder la chaleur sur bas », at-elle ajouté, « puisque l’huile d’olive extra vierge, l’huile qui est généralement dans le pesto, a un point de fumée bas. De cette façon, vous ne brûlez pas le pesto. »

Wilichowski, qui dirige une petite entreprise appelée Roothie où elle vend des vêtements d’occasion et des accessoires faits à la main en plus de travailler comme diététicienne, dit que son rêve est d’ouvrir son propre «restaurant brunch arrosé toute la journée». En attendant, elle partage des recettes et des conseils de cuisine sur TikTok et Instagram, dont beaucoup sont des façons de manger ses œufs au pesto.

«Je les ai mangés nature, sur du pain grillé, sur des sandwichs pour le petit-déjeuner et dans des bols de petit-déjeuner qui sont essentiellement un mashup d’avocat, des œufs de pesto brouillés, du bacon, du levain grillé et de la roquette», dit-elle. « Je pense que la meilleure chose à leur sujet est que vous pouvez les cuisiner de différentes manières – ils sont si polyvalents. »

Désireux de m’essayer à la fabrication des œufs de Wilichowski, j’ai fait chauffer une casserole, y ai jeté du pesto et je suis allé travailler. Mon œuf au pesto frit est allé sur du pain grillé, garni d’avocat et de bacon tordu, un autre hack de petit-déjeuner qui a changé la vie que j’ai appris de TikTok.

Le produit final, surmonté d’une autre tendance alimentaire TikTok: le bacon torsadé. Terri Peters

Le produit final était noisette, fromage et herbacé du pesto, et pris un niveau supplémentaire par les garnitures. Je ferais certainement cuire à nouveau mes œufs dans du pesto, car l’huile contenue dans le pesto l’empêchait de coller et le pesto lui-même transformait le tout en une bombe de saveur.

Wilichowski dit qu’elle a appris que les TikTokers adorent les tendances alimentaires, elle n’est donc pas surprise que les utilisateurs de la plate-forme aient adopté ses œufs.

«C’est amusant d’essayer des combinaisons alimentaires intéressantes que je vois sur les réseaux sociaux pour voir si elles ont vraiment bon goût», a-t-elle déclaré. « Il y a une tendance à l’ail mariné en ce moment que je voulais essayer. Et ces tortillas à trois volets qui étaient à la mode il y a quelques mois étaient géniales. Mais aussi, qui n’aime pas le pesto? »

