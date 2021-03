TikTok devient un problème pour Barcelone: ​​ »Les fans attaquent les joueurs »

TikTok n’est pas une plate-forme où vous ne pouvez publier que des tendances, de la danse et de la synchronisation des lèvres, mais ces derniers mois, il est devenu un énorme collectionneur de certaines des vidéos les plus virales de ces dernières années. Il est donc inévitable qu’il y ait aussi des vidéos finissant sur le portail qui dépassent le langage de la plateforme et qui concernent simplement des éléments bien connus comme, par exemple, la rencontre avec un personnage célèbre. L’algorithme fait le reste et récompense souvent ce type de contenu précisément grâce à la présence d’un VIP. Cependant, cette approche crée des problèmes pour diverses réalités, y compris l’équipe de Barcelone, dont les joueurs sont constamment ciblés par des fans armés de smartphones.

Selon le club de sport, les joueurs de Barcelone sont constamment filmés lorsqu’ils quittent le terrain d’entraînement, où les fans se positionnent souvent autour des voitures des joueurs les plus célèbres, les bloquant et filmant les intérieurs avec leurs téléphones. TikTok regorge de vidéos de ce type, où les joueurs aiment Lionel Messi, Antoine Griezmann et Frenkie de Jong sont entourés et filmés pendant plusieurs minutes par un groupe de personnes. « Vous avez déjà enregistré des tas des mêmes vidéos, vous ne pouvez pas passer toute votre vie à me filmer », dit Messi lors d’une de ces réunions.

Dans les vidéos qui tournent l’attaque, l’inconfort du joueur est évident, coincé dans sa voiture alors que des dizaines de fans soutiennent les caméras de leurs smartphones contre les fenêtres pour mieux capturer les intérieurs. Une situation particulièrement désagréable car quelqu’un, pour obtenir une réaction plus forte des joueurs, les insulte et les provoque. Pour cela, comme l’explique ESPN, l’entreprise aurait entamé des discussions préliminaires avec la police pour renforcer la sécurité autour du terrain d’entraînement et lors des départs et arrivées de l’aéroport de Barcelone. Une demande que, apparemment, la police aurait qualifiée de difficile à mettre en œuvre.

