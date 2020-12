TikTok arrive sur votre téléviseur: il peut être installé sur les derniers téléviseurs intelligents Samsung, et tous les nouveaux seront préinstallés

Le réseau social TikTok ne peut plus être utilisé uniquement sur les appareils mobiles: les responsables ont conclu un accord avec Samsung pour pouvoir également en profiter sur les Smart TV de ce fabricant.

Ce sera la première fois que ce type de contenu peut être vu nativement à la télévision – La « mise en miroir » était l’option logique jusqu’à présent – et tout utilisateur d’un Samsung Smart TV à partir de 2018 ou plus tard pourra installer l’application via le magasin Samsung.

TikTok débarque à la télévision

Non seulement cela: TikTok sera désormais pré-installé sur les téléviseurs intelligents Samsung, quelque chose qui soulève à nouveau le problème des bloatwares, des logiciels que les fabricants pré-installent sans se demander et s’ils ont un compte dans le service et veulent l’utiliser dans ces produits ou non.

Les utilisateurs pourront ainsi regarder des vidéos TikTok sur leur télévision et aussi faire défiler verticalement les différents contenus des comptes et des canaux qu’ils suivent. Non seulement cela: il sera possible de marquer ces contenus avec le traditionnel «j’aime» s’ils le souhaitent.

L’option arrivera dans un premier temps au Royaume-Uni, où à partir d’aujourd’hui les utilisateurs pourront la trouver dans la boutique officielle de la plate-forme Samsung. Bien qu’il soit disponible dans les modèles 2018 ou ultérieurs, il ne sera pas encore disponible sur le Samsung The Sero, où il arrivera l’année prochaine. Curieux, d’autant plus que le format « portrait » de ce téléviseur semblait le rendre parfait pour cette plateforme.

Le réseau social tente de proposer des changements qui le rendent encore plus accessible et polyvalent. Les responsables ont annoncé la possibilité d’allonger la durée des vidéos de 60 à 180 secondes, et ce dernier mouvement rapproche l’application de l’approche de YouTube en matière de téléviseurs intelligents, où son utilisation est montée en flèche après avoir fait le saut des smartphones.

L’analyste Fateha Begum, du cabinet de conseil Omdia, a commenté à quel point l’envoi de contenu depuis le smartphone et la diffusion de contenu Facebook vers la télévision sont de plus en plus courants, et dans le cas de YouTube, elle a expliqué « plus de 30% de la consommation de contenu se produit à la télévision« .

Aucune donnée n’indique que TikTok sera disponible de manière native dans d’autres pays ou via des applications sur d’autres plates-formes Smart TV en plus de celles de Samsung, mais dans tous ces cas, l’option de envoyer du contenu à ces téléviseurs depuis le smartphone via un Chromecast ou d’autres solutions de ce type seront toujours réalisables.

Via | Interne du milieu des affaires