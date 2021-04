TikTok accusé de collecter des données sur les enfants: un procès d’un milliard de livres a été lancé

Au Royaume-Uni, TikTok a été accusé d’avoir collecté illégalement les informations personnelles de millions d’enfants qui utilisent quotidiennement l’application de partage de vidéos. Le procès, déposé mardi, indique une indemnisation record de un milliard de livres par TikTok et la société qui en est propriétaire, ByteDance, au nom des enfants britanniques et européens qui utilisent l’application depuis le 25 mai 2018. Le procès a été intenté par Anne Longfield, l’ancienne commissaire britannique aux enfants, qui a accusé l’application d’être un service de collecte de données déguisé en réseau social.

« Nous voulons arrêter la collecte de données enfumées de TikTok », a commenté Longfield dans un communiqué. Selon les documents déposés par l’ancien commissaire, TikTok collecterait les données personnelles des enfants présents dans le 800 millions d’utilisateurs championnats du monde, qui doit déclarer avoir plus de 13 ans pour accéder à l’application. Ces informations incluent votre numéro de téléphone, des vidéos, des images, votre emplacement et des données biométriques telles que la reconnaissance faciale. La collection, explique Longfield, ne serait pas communiquée de manière transparente aux utilisateurs et ne serait pas basée sur leur consentement explicite.

«TikTok est délibérément opaque quant à savoir qui a accès aux informations privées des enfants, ce qui est extrêmement important pour l’entreprise», lit-on sur le site qui a annoncé le procès. «Son propriétaire basé aux Caïmans, ByteDance, devrait générer 30 milliards de dollars en 2020, dont plus des deux tiers provenant du transfert d’informations personnelles à des fins publicitaires.» Le but du procès, en plus de la compensation financière, est d’amener un contre un arrêter la collecte de données sur les mineurs par l’application et la suppression de toutes les informations les concernant détenues par l’entreprise. TikTok a répondu en soulignant qu’il voulait « se défendre vigoureusement » contre les accusations. «La confidentialité et la sécurité sont une priorité pour TikTok et nous avons mis en place des politiques, des processus et des technologies robustes pour protéger tous les utilisateurs et nos adolescents en particulier», a expliqué un porte-parole de TikTok.

