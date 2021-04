TikTok accusé dans un procès d’un milliard de dollars: « Abus de données sur les enfants »

TIC Tac est une plateforme qui s’adresse encore principalement à jeune et très jeune, c’est pourquoi l’attention portée à lui est particulièrement élevée. La façon dont ils viennent traités de petits membres est l’un des sujets les plus brûlants qui caractérisent le débat autour de l’application, et ces jours-ci il est voué à revenir sous les projecteurs: au Royaume-Uni, en effet, les managers ont été dénoncés pour collecte et utilisation inappropriées de ces informations, et risquer de devoir payer compensation milliardaire à tous les utilisateurs impliqués non seulement chez eux mais aussi dans les pays de l’Union européenne.

« Collecte de données déguisée en social »

La cause est mise en avant par Anne Longfield, qui jusqu’à il y a quelques mois au Royaume-Uni a pris la direction de laautorité nationale des droits de l’enfant et est donc assez familier avec le sujet. Selon le procès intenté contre TikTok, la plate-forme recueille les informations personnelles des utilisateurs sans rendre compte des différents aspects de la collecte de données pour les utilisateurs ni demander le consentement parental, qui devrait avoir le dernier mot sur toute décision concernant: les numéros de téléphone, les vidéos, la localisation précise et les données biométriques sont extraites de l’utilisation de l’application à des fins publicitaires, même lorsqu’elles appartiennent à des mineurs. TikTok – est l’accusation de Longfield – est essentiellement « un service de collecte de données déguisé en réseau social, qui a délibérément et avec succès trompé les parents »; à la lumière de cela, les parents ont le droit de savoir clairement quelles informations sont extraites de l’utilisation de l’application.

Ce qui est en jeu

Pour Longfield, l’acte répréhensible affecterait chaque enfant qui a utilisé TikTok à partir du 25 mai 2018, et dans ce cas les mineurs de 16 ou 13 ans résidant respectivement dans l’UE ou au Royaume-Uni; Ce n’est que dans ce dernier domaine que l’on parle d’une audience de plus de 3,5 millions de personnes, mais l’audience de l’application dans le reste de l’UE est beaucoup plus large. Si TikTok est reconnu coupable d’avoir enfreint les lois sur la protection des données personnelles en vigueur dans les deux domaines, la demande sera de supprimer les données accumulées et de indemniser les utilisateurs concernés: dans ce cas, toujours selon Langfield, le montant total à payer pourrait être de l’ordre de plusieurs milliards d’euros.

La réponse de TikTok

Les responsables de l’application ont déjà répondu à l’initiative légale en déclarant que la confidentialité et la sécurité en ligne sont des priorités au sein de l’application, ce qui les accusations contre elle ne sont pas fondées et que l’affaire ça continuera dans les salles d’audience où l’entreprise entend se défendre.

