TikTok a choisi à qui vendre ses activités aux États-Unis: annonce bientôt

La cession des activités américaines de TIC Tac une entreprise américaine intimidée par Trump avec un ordre exécutif est devenue compliquée ces dernières heures avec l’entrée soudaine de la Chine dans l’affaire, mais le développeur ByteDance semble avoir a déjà décidé à quelle entreprise il préférerait vendre partie de son application, s’il y est contraint. Cela a été révélé par la chaîne américaine CNBC à ces heures, prévoyant qu’une annonce officielle à cet égard pourrait déjà arriver. aujourd’hui.

Qui pourrait acheter TikTok aux USA

On en a parlé cette semaine pour l’annonce de la conclusion des négociations, même si ByteDance n’a jamais rien divulgué sur les entreprises avec lesquelles il est en contact ou sur les intentions ou préférences du groupe. Les rumeurs sur les entreprises les mieux positionnées pour le rachat éventuel des activités américaines de TikTok parlent d’une part de Microsoft dans une alliance avec la chaîne de supermarchés Walmart, et d’autre part du géant informatique Oracle. Les deux peuvent également être en mesure d’obtenir des actifs TikTok Australie, Nouvelle-Zélande et Canada, pour un prix de l’ordre de 20 à 30 milliards de dollars.

L’intervention de la Chine

En réalité, la sécurité de pouvoir conclure la vente n’a même pas ByteDance. Le développeur a cherché un accord contre sa volonté pour éviter de lourdes sanctions de la part du gouvernement américain; Hier, cependant, le gouvernement chinois est également entré dans l’affaire, avec une règle qui pourrait soumettre le spin-off et la vente d’une partie de TikTok à un processus de supervision et d’évaluation long et sinueux. Si ce dernier continue au-delà du délai fixé par l’administration Trump pour la vente, l’application sera toujours perdante.

Interférence dangereuse

Il va sans dire qu’être entre deux incendies et au centre d’une confrontation politique et commerciale entre deux superpuissances mondiales ne fait aucun bien à l’entreprise. Dans ce scénario imprévisible, le numéro un de TikTok – l’ancien responsable du streaming chez Disney Kevin Mayer – a été contraint d’abandonner le navire après quelques mois au pouvoir: pour le groupe en fait «ces derniers mois, le climat politique a considérablement changé. “le rôle que le PDG aurait dû remplir.