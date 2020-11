TikTok a censuré la vidéo (et le profil) d’une fille noire: elle a dénoncé le racisme sur le réseau social

« En raison du non-respect continu du règlement de la communauté, vous ne pourrez pas publier de contenu avant le 4 décembre. » Si le problème n’était pas si important, il y aurait une certaine ironie dans le timing de cette notification envoyée par TikTok au créateur noir @mirroirouge, Selena, hier soir. Le contenu qui a été contesté et qui a conduit à la suspension de son compte pendant une semaine est précisément l’article que 45secondes.fr a publié hier sur la relation difficile impliquant TikTok et sa communauté noire. Selene n’a rien fait d’autre que de le reprendre, de le «traduire» en vidéo et de rapporter les nouvelles et les plaintes à ses 110 000 followers. Pas de vulgarité ou de discours de haine, juste des informations. Pourtant, TikTok a suspendu son compte.

« Je n’ai reçu qu’un seul rapport », explique Selene à 45secondes.fr. « Cela m’est venu pour une vidéo que j’ai postée mais il y a plus de trois mois, je n’ai reçu aucun autre avertissement. C’était toujours une vidéo sur le racisme. » Celui reçu hier soir par le jeune influenceur est donc le deuxième avertissement envoyé par TikTok sur d’éventuels violations des directives, qui comme dans le premier cas affecte un contenu sur l’inclusivité et sans aucun problème. Nous avons regardé la vidéo que Selena a essayé de publier avant d’être bannie et elle ne contenait aucun élément de violation des règles. La jeune fille a simplement rapporté les informations contenues dans l’article montrant l’image accompagnant la pièce, où la déclaration « TikTok est blanc » ressort.

« La vidéo a été renvoyée aux brouillons et la notification de suspension est arrivée », explique Selene, expliquant que le message n’a même pas été publié. Alors maintenant, la fille obtient le compte coincé pendant une semaine sans aucune explication. Une situation qui survient après plusieurs semaines au cours desquelles, explique toujours Selena, la plateforme semble avoir réduit la portée de ses posts: «Après quelques vidéos où j’ai parlé de problèmes liés à l’inclusion sociale et du fait que des Noirs et des personnes de la communauté LGBT sont venus assombri, j’ai remarqué une baisse significative des vues, quelque chose n’allait pas « . Les publications de son profil, qui compte à ce jour 110 000 abonnés, recueillent 1 000, 4 000, 2 000 vues lorsqu’il parle de diversité.

«J’ai entendu plusieurs histoires de ce genre, même des non-noires», poursuit Selena. « Samuel Z, par exemple, a été banni depuis qu’il a commencé à parler de racisme et d’homosexuels. Comme lui, beaucoup de ses amis ont été bannis ou black-out sans aucun avertissement pour le même type de contenu ». Hier encore, Selena a publié une vidéo sur le racisme: « Personne n’est né raciste, le racisme est enseigné« explique-t-il dans la vidéo d’une minute. » Dans les films et les dessins animés, le protagoniste est toujours blanc. N’est-ce pas du racisme? »Et pour le moment, les protagonistes de TikTok sont sans aucun doute blancs.