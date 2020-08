Tik-Tok : Microsoft confirme une discussion avec bytedance pour un rachat

Interdire ou ne pas interdire? C’est la question à laquelle le président Donald Trump a réfléchi en ce qui concerne TikTok. Cependant, une troisième solution potentielle est apparu ce week-end: Microsoft rachète Tiktok.

Une entreprise américaine qui investit dans une application de vidéo courte n’est pas surprenante. Bytedance pense depuis un certain temps à vendre TikTok aux investisseurs américains pour éviter les problèmes de sécurité. Et Microsoft, qui n’a pas de produits de médias sociaux concurrents, semble être le candidat idéal.

Le nom de la société basée à Seattle en tant qu’acheteur de TikTok est apparu vendredi alors que Trump envisageait de signer un décret interdisant l’application, dès samedi.

Sure, sell Tik Tok to Microsoft and let’s all pretend Microsoft and other US tech companies don’t steal data.https://t.co/MbeGcBtLV3 — Ovigwe Eguegu (@OvigweEguegu) August 2, 2020

Tard la nuit dernière, le Wall Street Journal a rapporté que Microsoft avait suspendu les négociations après que Trump se soit opposé à l’accord, selon des sources. Le rapport a noté que le président a préféré interdire complètement l’application et a déclaré: «En ce qui concerne TikTok, nous les bannissons des États-Unis. Eh bien, j’ai cette autorité.”

Récemment, TikTok a pris quelques mesures pour plaire aux autorités américaines telles que l’ouverture d’un fonds de création de 200 millions de dollars et la promesse de créer 10 000 emplois dans le pays en trois ans.

Une implantation difficile sur le marché américain

Plus tôt ce matin, Microsoft a publié un article de blog disant qu’après des discussions entre le PDG Satya Nadella et Trump, la société poursuivra la discussion pour acheter les opérations de TikTok aux États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. La société a déclaré qu’elle «apprécie l’importance de répondre aux préoccupations du président».

Il est intéressant de noter que Microsoft n’achète pas l’opération de TikTok en Inde, où l’application comptait plus de 200 millions d’utilisateurs avant d’être interdite.

Microsoft has confirmed it is in talks to purchase Tik Tok in the United States. https://t.co/8erM63dyvy pic.twitter.com/kcVdLUGe2S — IGN (@IGN) August 3, 2020

Surtout, le géant de la technologie a fourni une date limite pour ses discussions avec Bytedance – le 15 septembre. Il a déclaré qu’il continuerait à dialoguer avec le gouvernement et Trump pour des conversations liées à l’accord.

Il est courant pour une entreprise d’annoncer qu’elle souhaite acheter l’application, mais ce sont des circonstances inhabituelles. Plus que des raisons commerciales, l’accord dépend de ce que Bytedance et Microsoft devraient faire pour empêcher le gouvernement américain d’interdire l’application.

Selon un rapport du New York Times, les TikTokers font déjà des mèmes et disent au revoir à l’application au cas où elle serait interdite. Certains créateurs ont déclaré que si l’application était interdite, cette décision pourrait inciter davantage de jeunes à voter contre Trump.

Dimanche, un ensemble de créateurs avec plus de 54 millions d’abonnés sur TikTok a écrit une lettre ouverte à Trump disant que leur version d’Internet nécessitait plus que quelques gardiens. Il sera intéressant de voir comment ils réagissent à l’achat de la plateforme par Microsoft.

L’achat de TikTok par Microsoft pourrait ne pas dispenser la plate-forme de ses problèmes de modération de contenu. Et l’entreprise devra peut-être faire face à de nombreux obstacles pour garder l’application à l’écart de la controverse.