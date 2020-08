Tik Tok : les deepfakes c’est terminé

TikTok met en place aujourd’hui de nouvelles politiques de modération afin de mieux protéger sa plateforme contre la désinformation, l’interférence électorale et d’autres formes de contenu manipulateur à l’approche des élections de 2020.

La société, qui est actuellement engagée dans une négociation d’acquisition sans précédent avec Microsoft suite à des menaces d’interdiction américaine, déclare qu’elle interdit désormais explicitement les contrefaçons. Les “deepfakes” sont des manipulations audio et vidéo basées sur l’intelligence artificielle, conçues pour tromper les gens sur ce que quelqu’un a pu faire ou dire.

“Nous ajoutons une politique qui interdit les contenus synthétiques ou manipulés qui induisent les utilisateurs en erreur en déformant la vérité des événements d’une manière qui pourrait causer du tort”, écrit Vanessa Pappas, la directrice générale de l’opération américaine de TikTok, dans un billet de blog publié mercredi. “Notre intention est de protéger les utilisateurs contre des choses comme les contrefaçons superficielles ou profondes, donc bien que ce type de contenu était déjà largement couvert par nos directives, cette mise à jour rend la politique plus claire pour nos utilisateurs”.

