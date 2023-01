Tigre accroupi, dragon caché dans le travail chez Sony Pictures

Une adaptation en série de l’épopée d’arts martiaux oscarisée Tigre accroupi Hidden Dragon est maintenant en début de développement. Révélé via un rapport de Deadline, le Tigre accroupi Hidden Dragon La série est développée par le scénariste et producteur Jason Ning, qui vient de renforcer sa relation avec Sony Pictures après avoir signé un nouveau contrat global avec le studio.





La série ne se contentera pas de raconter l’histoire radicale de Tigre accroupi Hidden Dragon mais adaptera également le reste du Grue-Fer Série de Wang Dulu. Tigre accroupi Hidden Dragon est, en fait, la quatrième partie de la série de romans, avec les autres parties – Grue sursaute Kunlun, épée précieuse, épingle à cheveux dorée, force de l’épée, éclat de perle, chevalier de fer, vase en argent – chacun relatant les luttes de quatre générations de héros folkloriques guerriers errants connus sous le nom de youxia.

D’ailleurs, le cinquième roman, Chevalier de fer, vase d’argenta également été adapté dans le Tigre accroupi Hidden Dragon suite, Tigre accroupi, dragon caché : épée du destinqui a été publié par Netflix en 2016. Bien sûr, Tigre accroupi, dragon caché : épée du destin n’est pas considéré avec autant d’affection que son prédécesseur, ce qui devrait soulager au moins une partie de la pression exercée sur Jason Ning en ce qui concerne cette nouvelle adaptation.

Sony a récemment acquis les droits du Tigre accroupi Hidden Dragon saga et a clairement une grande confiance en Jason Ning. Ning est surtout connu pour plusieurs séries télévisées populaires, notamment Lucifer, The Expanse, Burn Notice, et Perception. De plus, Ning est actuellement co-producteur exécutif sur Soie: Spider Societyla prochaine série de super-héros basée sur le personnage Marvel du même nom, qui devrait sortir prochainement sur MGM+ et Amazon Prime Video.





Crouching Tiger, Hidden Dragon revient au cinéma le mois prochain

Photos de Colombie

Situé dans la Chine de la dynastie Qing du XIXe siècle, Tigre accroupi Hidden Dragon suit un guerrier légendaire, Li Mu Bai (Chow Yun-Fat), qui donne son épée convoitée, The Green Destiny, à son amant, Yu Shu Lien (Michelle Yeoh). Chargé de remettre l’épée en lieu sûr, elle est soudainement volée par un mystérieux voleur. Ainsi, Li se lance dans une mission pour le trouver, la menant dans un voyage épique rempli d’amour, de trahison et de superbes démonstrations d’arts martiaux.

Réalisé par Ang Lee et écrit pour le cinéma par Wang Hui-ling, James Schamus et Tsai Kuo-jung, Tigre accroupi Hidden Dragon étoiles Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chang Chen, Lang Sihung et Cheng Pei-pei.

Une réussite monumentale, Tigre accroupi Hidden Dragon a reçu à la fois des éloges critiques et des récompenses lors de sa sortie. Le conte wuxia a remporté plus de 40 prix et a été nominé pour 10 Oscars, dont celui du meilleur film, remportant finalement le prix du meilleur film en langue étrangère, de la meilleure direction artistique, de la meilleure musique originale et de la meilleure photographie, et devenant le film non anglophone le plus nominé de tout le temps.

Tigre accroupi Hidden Dragon doit atterrir à nouveau dans les salles le mois prochain, Sony Pictures annonçant que «le chef-d’œuvre d’Ang Lee, quatre fois primé aux Oscars, revient dans les salles. Découvrez l’un des plus grands films de tous les temps dans une qualité cinématographique étonnante, dans les cinémas du monde entier le 17 février.