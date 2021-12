Tiger Woods revient au golf avec son fils de 12 ans – et les similitudes sont étranges

Il n’y avait pas que les chemises rouges emblématiques qui correspondaient à Tiger Woods et à son fils de 12 ans, Charlie, lors du premier tournoi de Tiger depuis qu’il a subi des blessures graves dans un accident de voiture en février.

Tiger Woods et Charlie Woods célèbrent un birdie au 13e trou lors de la finale du championnat PNC au Ritz Carlton Golf Club Grande Lakes dimanche à Orlando. Sam Greenwood / Getty Images

L’étrange ressemblance entre le père et le fils était pleinement visible au cours du week-end, de leurs oscillations fluides similaires à leur jeu confiant alors qu’ils se relayaient pour faire des putts de birdie.

Tiger, 45 ans, était juste heureux d’être à nouveau sur le terrain de golf après avoir subi des blessures à la jambe droite lors de l’accident de voiture du 23 février à l’extérieur de Los Angeles. Les médecins ont d’abord craint de devoir l’amputer.

Père et fils ont montré les mêmes manières et un jeu de golf impressionnant lors de leur deuxième place. Sam Greenwood / Getty Images

« Le fait que je puisse avoir cette opportunité cette année – même il y a quelques semaines, nous ne savions pas vraiment si je le ferais ou non », a déclaré Woods lors d’une conférence de presse. «Mais nous y sommes. Et nous avons simplement passé le meilleur moment de notre vie.

Tiger et Charlie ont terminé deuxièmes au championnat PNC à Orlando, un événement qui associe les joueurs de la PGA aux membres de leur famille.

Ils ont terminé deux coups derrière John Daly et son fils, John Daly II, qui est en première année à l’Université de l’Arkansas. Il s’agissait également d’une amélioration par rapport à la septième place de Tiger et Charlie au même événement l’année dernière, où Charlie est devenu le plus jeune participant de l’histoire du tournoi à l’âge de 11 ans.

À un moment donné, le père et le fils se sont combinés pour faire 11 birdies consécutifs dans le tournoi de cette année.

« C’est un joueur incroyable et un partenaire incroyable », a déclaré Tiger.

Tiger et Charlie ont partagé un câlin après le dernier trou du championnat PNC alors que Tiger chérissait son retour sur le terrain de golf. Jeremy Reper / USA Today Sports via .

Tiger a pu être vu en train de boiter sensiblement à certains moments du tournoi de 36 trous ce week-end, et il a utilisé une voiturette de golf pour se déplacer sur le parcours.

« Je suis juste heureux et reconnaissant d’être capable de le faire », a-t-il déclaré. « J’ai toujours ma propre jambe, ce qui était discutable pendant un certain temps, et elle fonctionne, et je suis vraiment très fatigué. »

Le vainqueur majeur à 15 reprises a réitéré qu’il ne pourra plus jamais jouer un calendrier complet de la PGA en raison de ses blessures. Cependant, le feu compétitif qui a défini sa carrière brûle toujours aussi fort.

« Je veux frapper certains coups », a-t-il déclaré. « Charlie était là-bas en train de me dire plusieurs fois hier et aujourd’hui : ‘Hey papa ne tire pas ce coup, tu sais ce que ça fait.’ J’ai dit : ‘Tu t’inquiètes pour ton propre jeu.' »

Il a également chéri chaque instant qu’il a passé sur le parcours avec son fils.

« Je suis tellement reconnaissant de recommencer, d’avoir cette opportunité de jouer avec mon fils et d’avoir ces souvenirs pour nous deux, pour notre vie, ça vaut toute la douleur. »

