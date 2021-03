Tiger Woods rentre chez lui en Floride après un accident de retournement

Tiger Woods est rentré chez lui en Floride pour se remettre d’un capotage le mois dernier dans le sud de la Californie.

« Heureux d’annoncer que je suis de retour à la maison et que je continue ma récupération », l’athlète partagé sur les réseaux sociaux mardi soir. «Merci aux incroyables chirurgiens, médecins, infirmières et personnel du centre médical Harbour-UCLA et du centre médical Cedars-Sinai. Vous avez tous pris grand soin de moi et je ne saurais trop vous remercier. Je vais récupérer à la maison et travailler de devenir plus fort chaque jour. «

La légende du golf, 45 ans, a été impliquée dans une collision avec un seul véhicule le 23 février dans le sud de la Californie, à la frontière de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes.

Il a repris connaissance avant l’arrivée des députés, mais a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir pris le volant, selon les archives.

« Les députés lui ont demandé comment la collision s’était produite. Le chauffeur a dit qu’il ne savait pas et ne se souvenait même pas d’avoir conduit », selon l’affidavit.

Woods a subi de multiples blessures à la jambe droite et a subi une intervention chirurgicale d’urgence. Une tige a été insérée dans la jambe et des broches et des vis ont été utilisées pour stabiliser ses blessures à la cheville et au pied. Il a également subi des coupures au visage.

Le shérif Alex Villanueva a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Woods fasse face à des accusations, mais a noté que le procureur de la République avait le dernier mot.

Woods est considéré comme l’un des plus grands golfeurs de l’histoire. Il a remporté 82 tournois, à égalité pour le plus dans une carrière avec Sam Snead, et il a remporté 15 championnats majeurs, deuxième seulement à Jack Nicklaus.

