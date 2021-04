Tiger Woods partage une photo avec des béquilles, 2 mois après un grave accident de voiture

Deux mois jour pour jour depuis qu’un accident d’une voiture a laissé Tiger Woods gravement blessé, la légende du golf semble en voie de guérison.

Vendredi après-midi, il a partagé une photo de lui en utilisant des béquilles pour se déplacer avec sa jambe dans une botte.

«Mon cours avance plus vite que moi», écrit-il avec un emoji souriant. « Mais c’est bien d’avoir un partenaire de réadaptation fidèle, le meilleur ami de l’homme. »

Woods, 45 ans, a été grièvement blessé le 23 février dans un accident d’une voiture dans le sud de la Californie, ont annoncé les autorités. Il a dû subir une intervention chirurgicale à la jambe droite après avoir subi de multiples fractures ouvertes des os du tibia et du péroné, ainsi que des blessures au pied et à la cheville, à la suite de l’accident de retournement.

Les représentants de Woods ont écrit dans une mise à jour le 26 février qu’il «se remettait et était de bonne humeur» après des procédures fructueuses.

À la suite de l’accident, les fans et les autres golfeurs ont rendu hommage à Woods en portant son polo rouge et son pantalon noir en hommage au championnat WGC-Workday en Floride le 28 février.

Des golfeurs tels que Rory McIlroy, Justin Thomas, Jason Day, Patrick Reed, Tony Finau et Scottie Scheffler ont tous rendu hommage à Woods en portant son ensemble de marque.

« Il est difficile d’expliquer à quel point aujourd’hui j’ai été émouvant quand j’ai allumé la télévision et vu toutes les chemises rouges », a déclaré Woods tweeté plus tard. « Pour chaque golfeur et chaque fan, vous m’aidez vraiment à traverser cette période difficile. »

Le véhicule de Woods se dirigeait vers le nord sur Hawthorne Boulevard à Blackhorse Road, à la frontière de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes, vers 7h12 PST quand il s’est écrasé et a subi « des dommages majeurs », a déclaré le département du shérif du comté de Los Angeles dans une déclaration. Wally Skalij / Los Angeles Times via Getty Imag

En avril, la police a annoncé que Woods conduisait au moins deux fois la limite de vitesse – 84 mi / h dans une zone de 45 mi / h – au moment de l’accident, mais il n’y avait aucun signe qu’il avait les facultés affaiblies et il ne fera pas face à des accusations.

La principale cause de l’accident, a déclaré le shérif Alex Villanueva, était « la conduite à une vitesse dangereuse pour les conditions routières et l’incapacité de négocier le virage de la chaussée ».

Woods roulait toujours à 75 km / h lorsqu’il a heurté l’arbre, envoyant son SUV dans les airs, ont déclaré des responsables.

« L’impact du véhicule lorsqu’il a heurté l’arbre a fait voler le véhicule et faire un peu (d’une) pirouette atterrissant sur le côté », a déclaré le capitaine James Powers du shérif.

En rapport: