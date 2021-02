Tiger Woods honoré lors d’un match de championnat avec ce geste sincère

Des golfeurs célèbres rendent hommage à la légende de longue date Tiger Woods à la suite de l’accident de voiture qui l’a blessé la semaine dernière.

Lors de la dernière manche du championnat WGC-Workday dimanche, de nombreux golfeurs professionnels ont pris la décision de revêtir le polo rouge signature de Woods avec un pantalon noir pour lui rendre hommage alors qu’il se remettait d’une opération.

Rory McIlroy était l’un des nombreux pros du golf à témoigner son respect envers Woods. Steve DiMeglio signalé que McIlroy a dit: « Je ne le porte pas aussi bien que lui, mais ça ira. »

Rory McIlroy joue son tir depuis le deuxième tee lors de la dernière manche des Championnats du monde de golf-Workday Championship à la Concession le 28 février 2021 à Bradenton, en Floride. Mike Ehrmann / Getty Images

Justin Thomas a publié une photo de sa tenue prévue samedi, partageant une photo de son polo rayé rouge, de son pantalon noir et d’une ceinture noire sur Twitter.

« Cela semblait convenir pour demain après le genre de semaine que nous avons eue… », écrit-il. « Noir et rouge dimanche pour TW! »

Tony Finau, Patrick Reed, Jason Day et Scottie Scheffler ont rejoint McIllroy et Thomas dans leurs ensembles rouge et noir pour rendre hommage à Woods.

Tony Finau joue son tir du troisième tee lors de la ronde finale. Sam Greenwood / Getty Images

En plus de porter du rouge et du noir, Jonathan Wall de Golf Magazine tweeté Samedi soir, Bryson DeChambeau, Jason Day et Matt Kuchar joueraient tous avec des balles sur lesquelles «Tiger» était inscrit lors de la ronde finale.

On a reçu le mot que Bryson DeChambeau, Jason Day et Matt Kuchar joueront tous des balles Bridgestone avec «Tiger» estampillé sur le côté lors de la ronde finale de demain. pic.twitter.com/ohR6tqKSHz – Jonathan Wall (@jonathanrwall) 28 février 2021

Woods a été impliqué dans un accident de voiture la semaine dernière mardi à 7h12 PST, a rapporté NBC News. Son GV80 a roulé au-dessus de la frontière de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes, en Californie, selon le département du shérif du comté de Los Angeles. Le SUV a roulé plusieurs fois sur l’autoroute californienne.

Woods était conscient et dans un état stable lorsqu’il a été retiré de la voiture, a déclaré mardi le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Daryl Osby.

La cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête, mais l’adjoint du shérif du comté de LA, Carlos Gonzalez, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de handicap sur les lieux de l’accident.

La légende du golf est en convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale en raison des multiples fractures et blessures que Woods a subies à la jambe, au pied et à la cheville lors de l’accident.

Le correspondant médical de NBC News, le Dr John Torres, a pesé sur l’état de Woods lors d’une apparition aujourd’hui mercredi matin.

« Cela ne sonne pas bien, et ce n’est pas bon pour sa récupération », a déclaré Torres en référence à la déclaration publiée sur Twitter de Woods que le golfeur « a comminué des fractures ouvertes affectant à la fois les parties supérieure et inférieure des os du tibia et du péroné. »

« Comminuté signifie essentiellement que l’os a été brisé en plusieurs parties. Ce n’était pas seulement une fracture propre », a poursuivi Torres. « Quand ils entrent chirurgicalement, ils doivent réparer toutes ces pièces, les reconstituer toutes ensemble, s’assurer que c’est stable. »

Woods a mis une tige dans ses jambes ainsi que des épingles et des vis pour stabiliser les blessures au pied et à la cheville, a déclaré le médecin-chef du centre médical Harbour-UCLA. Malgré tout, Woods serait «de bonne humeur» après des procédures de suivi, selon ses représentants.