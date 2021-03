Tiger Woods brise le silence après un accident, remercie les golfeurs et les fans pour le geste «  touchant  »

Tiger Woods a remercié ses fans et collègues golfeurs pour un geste touchant dimanche dans ses premiers mots depuis son effrayant accident d’une voiture la semaine dernière qui lui a laissé une jambe droite brisée.

La légende du golf tweeté pour la première fois depuis son accident du 23 février, partageant sa gratitude après que les golfeurs, les fans et le personnel d’entretien portaient tous son polo rouge et son pantalon noir en hommage au championnat WGC-Workday de dimanche en Floride.

Il est difficile d’expliquer à quel point j’ai été émouvant aujourd’hui quand j’ai allumé la télévision et vu toutes les chemises rouges. À chaque golfeur et à chaque fan, vous m’aidez vraiment à traverser cette période difficile. – Tiger Woods (@TigerWoods) 1 mars 2021

« Il est difficile d’expliquer à quel point ce jour-là a été touchant quand j’ai allumé la télévision et vu toutes les chemises rouges », a-t-il écrit. « Pour chaque golfeur et chaque fan, vous m’aidez vraiment à traverser cette période difficile. »

Des golfeurs tels que Rory McIlroy, Justin Thomas, Jason Day, Patrick Reed, Tony Finau et Scottie Scheffler ont tous rendu hommage à Woods dimanche en portant son ensemble de marque.

Tony Finau a enfilé un polo rouge et un pantalon noir en l’honneur de Tiger Woods lors de la dernière manche du championnat WGC-Workday à Bradenton, en Floride. Sam Greenwood / Getty Images

Le tweet a marqué les premiers commentaires de Woods, 45 ans, depuis que son équipe a publié deux déclarations la semaine dernière via Twitter mettant à jour son état. Woods a subi une intervention chirurgicale à la jambe droite après avoir subi de multiples fractures ouvertes dans les os du tibia et du péroné, ainsi que des blessures au pied et à la cheville, à la suite d’un accident de renversement d’une voiture en Californie près de Rancho Palos Verdes.

Les représentants de Woods ont écrit dans une mise à jour le 26 février qu’il «se remettait et était de bonne humeur» après des procédures fructueuses. Le communiqué a également noté que Woods a été transféré au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles.

« Tiger et sa famille veulent tous vous remercier pour le merveilleux soutien et les messages qu’ils ont reçus au cours des derniers jours », indique le communiqué.

Les médecins ont inséré une tige dans sa jambe et des broches et des vis dans son pied et sa cheville pour les stabiliser, a déclaré la semaine dernière le médecin-chef du centre médical Harbour-UCLA.

Le correspondant médical de NBC News, le Dr John Torres, a évoqué les blessures de Woods la semaine dernière, affirmant que cela ressemblait à un long chemin de retour pour la superstar du golf.

« (Woods) va avoir la post-récupération habituelle d’une fracture, une atrophie musculaire, devoir revenir en arrière et réapprendre à marcher pour s’assurer qu’il construit ce muscle », a expliqué Torres. « Mais s’il devait faire fusionner cette cheville ou s’il subissait de grosses procédures à cette cheville, ils vont limiter la mobilité. Cela prendra plus de temps pour récupérer, et il ne retrouvera peut-être jamais cette mobilité qu’il avait auparavant. , ce qui pourrait certainement avoir un impact sur sa façon de jouer. «