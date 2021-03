‘Tiger King’ un an plus tard: quelles sont les dernières nouvelles sur Joe Exotic et Carole Baskin?

Il y a un an samedi, Netflix a lancé la série « Tiger King: Murder, Mayhem and Madness », une étude de personnages fascinante remplie de grands félins, de drogues, de cultes sexuels et de motifs très discutables. Sorti au début d’un verrouillage de quarantaine sans précédent, la série documentaire en sept parties est rapidement devenue l’une des émissions les plus discutées au monde. Au cours du premier mois, le phénomène de la culture pop a été échantillonné par 64 millions de foyers dans le monde.

En raison du succès de l’émission, de nombreux projets dérivés sont en préparation. Investigation Discovery développe une série intitulée « Investigating the Strange World of Joe Exotic », qui servira de suite directe à « Tiger King » et enquêtera sur la disparition du mari de Carole Baskin. Kate McKinnon jouera le rôle de Baskin dans une prochaine série limitée actuellement intitulée « Joe Exotic », qui a reçu une commande de séries multiplateformes à NBCUniversal Television. En mai, Variety a annoncé en exclusivité que Nicolas Cage devrait jouer dans une série scénarisée de huit épisodes centrée sur Joe Exotic. Amazon Studios produira le projet avec CBS Television Studios et Imagine Television.

Joe Exotic. NETFLIX

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que Louis Theroux produirait un nouveau documentaire pour la BBC intitulé « The Cult Of Joe Exotic ». Le film de 90 minutes reflétera des images inédites du documentaire de Theroux, vieux de dix ans, « America’s Most Dangerous Pets », et proposera des interviews avec des membres de l’équipe essayant de faire sortir Exotic de prison. De plus, Carole et Howard Baskin font équipe avec Thinkfactory Media d’ITV America pour une nouvelle série non scénarisée qui exposera ceux qui se livrent à la cruauté envers les animaux.

Avec toutes ces suites et retombées de « Tiger King » à l’horizon, voici une mise à jour sur ce que Exotic, Baskin, Doc Antle et le reste de la distribution ont fait au cours des 12 derniers mois.

Comment va Joe Exotic en prison?

Le roi des tigres lui-même, Joe Maldonado-Passage (né Schreibvogel), purge actuellement une peine de 22 ans de prison après avoir été reconnu coupable de 17 violations de maltraitance animale. En plus du trafic d’animaux sauvages, Exotic a abattu et tué cinq tigres vieillissants afin de rendre un espace d’embarquement disponible pour une nouvelle cargaison d’animaux. Il a également été reconnu coupable de deux chefs de meurtre pour compte d’autrui.

Exotic est actuellement hébergé au Federal Medical Center de Fort Worth, au Texas, en raison d’un trouble immunitaire du sang. L’avocat d’Exotic, Francisco Hernandez, a déclaré à Metro.co.uk plus tôt cette semaine que l’ancien gardien de zoo se voyait refuser un traitement médical, ce qui avait provoqué l’apparition de boutons de fièvre partout dans la bouche. Hernandez a déclaré qu’il s’inquiétait pour Exotic, affirmant qu’il avait perdu beaucoup de poids et que sa santé allait en spirale.

« Je m’inquiète pour lui », a déclaré Hernandez. « Avec un trouble immunitaire du sang, s’il a un COVID en ce moment, cela pourrait très bien être sa mort. Le COVID traverse toujours le système carcéral et il n’est pas sorti du bois, cela pourrait le tuer. »

Joe Exotic sera-t-il gracié?

En mai, un groupe d’avocats et de bénévoles connu sous le nom de « Team Tiger » a conduit un bus à impériale à Washington DC pour soumettre un document de 257 pages au ministère de la Justice qui contestait des éléments de la condamnation d’Exotic. L’équipe s’attendait pleinement à ce que le président Donald Trump pardonne à Exotic, l’enquêteur privé Eric Love affirmant qu’il était « sûr à 100% » que cela arriverait. Alors que Trump a accordé la clémence à plus de 140 personnes, y compris les célébrités Lil Wayne et Kodak Black, Exotic n’a pas fait cette liste. L’homme de 57 ans a exprimé ses frustrations sur Twitter, où il a déclaré qu’il « était trop innocent et trop gay pour mériter une grâce de Trump ».

J’étais trop innocent et trop GAY pour mériter un pardon de Trump. Je n’avais d’importance pour Don Jr. que lorsqu’il avait besoin de faire un commentaire sur moi pour booster sa publication sur les réseaux sociaux. Garçon, étions-nous tous stupides de croire qu’il représentait réellement Equal Justice? Ses amis corrompus viennent tous en premier. pic.twitter.com/ysGfwnqlHi – Joe Exotic (@joe_exotic) 20 janvier 2021

Exotic a déclaré qu’il avait plus confiance dans le président Joe Biden en ce qui concerne la justice pénale et la réforme pénitentiaire, ce qui lui fait croire que la nouvelle administration est plus susceptible d’obtenir une grâce. En attendant, Exotic prévoit de publier un mémoire intitulé « Tiger King: The Official Tell-All Memoir » le 9 novembre par l’intermédiaire de la galerie Simon & Schuster. Après avoir déposé une plainte fédérale de 94 millions de dollars pour ses poursuites, Exotic a embauché une nouvelle équipe juridique et fait pression pour un nouveau procès.

Carole Baskin apparaîtra-t-elle dans une possible saison 2 de « Tiger King »?

Baskin a exprimé sa frustration face au récit en cours selon lequel elle était soupçonnée d’avoir tué son mari, Don Lewis, qui a disparu en août 1997. Dans un communiqué publié peu de temps après la diffusion de « Tiger King », elle a critiqué la série « salace et sensationnelle ».

« La série présente cela sans aucun égard pour la vérité ou, dans la plupart des cas, me donne même l’occasion avant la publication de réfuter les affirmations absurdes », a déclaré Baskin. « Ils ne se souciaient pas de la vérité. Les mensonges peu recommandables sont meilleurs pour attirer les téléspectateurs. »

Carole Baskin. NETFLIX

Dans une récente interview avec RadioTimes, Baskin a révélé qu’elle se sentait «induite en erreur» et «trahie» par son interprétation dans «Tiger King», c’est pourquoi elle a dit aux showrunners de «perdre son numéro». Alors que Baskin a mis fin à l’idée de revenir pour une éventuelle deuxième saison, elle a continué à défendre les grands félins et à capitaliser sur son nouveau statut de star. En septembre dernier, elle a joué sur trois épisodes de « Dancing With the Stars », ce qui a considérablement augmenté les cotes d’écoute de la série sur le réseau par rapport à la saison dernière. De plus, Baskin est devenue l’une des sources de revenus les plus prolifiques de Cameo, où elle facture actuellement 299 € pour un message vidéo personnalisé.

Quel est le statut de la recherche du mari décédé de Carole Baskin?

Baskin a nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles son premier mari, Don Lewis, aurait nourri des tigres affamés. Depuis la diffusion de « Tiger King », de nouveaux témoins se sont manifestés au sujet de l’affaire du meurtre à froid. Dans une interview sur la série limitée de CBS « 48 Heures Suspicion », une femme nommée Trish Farr-Payne a déclaré qu’elle pensait que son ex-mari Kenny Farr pourrait avoir joué un rôle dans la disparition de Lewis. Farr, qui était l’ancien homme à tout faire de Baskin à l’époque, aurait ramené à la maison un grand congélateur avec un cadenas à peu près au même moment où Lewis a disparu. Que ce soit un indice majeur ou juste un détail juteux pour promouvoir la nouvelle saison de « Tiger King », Farr-Payne affirme que son ex-mari l’a empêchée de parler de Lewis après sa disparition.

Quel est le statut du Big Cat Act?

Baskin et son mari, Howard, se sont rassemblés pour faire adopter la Big Cat Public Safety Act HR263 par le Sénat. La législation fédérale mettrait fin à la possession de grands chats comme animaux de compagnie et arrêterait de caresser les petits, qui, selon Baskin, sont deux sources majeures de maltraitance des grands chats. Le 3 décembre 2019, la Chambre des représentants a adopté la Big Cat Public Safety Act 272-114, qui limite le nombre de personnes capables de transporter, vendre, acheter, élever ou posséder des grands félins légalement. Bien que le Sénat n’ait pas adopté le projet de loi avant la fin de la 116e session législative, il a été réintroduit à la Chambre en janvier par les représentants Mike Quigley et Brian Fitzpatrick.

NETFLIX / NETFLIX

« Les animaux comme les tigres, les lions, les léopards et les pumas n’appartiennent tout simplement pas à la propriété privée », a déclaré Quigley. «Non seulement cela met le public, y compris les forces de l’ordre et les premiers intervenants, en grave danger, mais il en résulte souvent que ces animaux vivent dans des conditions misérables».

Tanya Smith, présidente et cofondatrice du Turpentine Creek Wildlife Refuge, basé en Arkansas, a déclaré que la pandémie COVID-19 en cours avait affecté la capacité du Sénat à donner la priorité au projet de loi. Néanmoins, de nombreux partisans du projet de loi espèrent qu’il sera adopté plus tard cette année.

Kevin Bhagavan « Doc » Antle, propriétaire de Myrtle Beach Safari en Caroline du Sud et fondateur de l’Institut pour les espèces très menacées et rares (TIGER), était l’un des éleveurs privés présentés dans « Tiger King ». Comme Baskin, il a exprimé combien il était mécontent de la façon dont il était représenté dans la série documentaire et regrette sa participation.

En août 2019, un mandat de perquisition a été exécuté dans le parc Wilson, où les agences de contrôle des animaux ont saisi 119 animaux exotiques, dont des tigres, des ours, des lions, des chameaux et des buffles d’eau. Il a depuis été accusé de deux chefs d’accusation liés au trafic d’espèces sauvages et de 13 délits supplémentaires.

Selon un communiqué de presse d’In Defense of Animals, une organisation de protection des animaux basée en Californie, Myrtle Beach Safari a été classée numéro six sur sa liste annuelle des «10 pires zoos pour éléphants en Amérique du Nord».

Qu’est-il arrivé au zoo et Jeff Lowe ouvre-t-il toujours son nouveau zoo?

Jeff et Lauren Lowe ont pris possession du parc animalier exotique Greater Wynnewood d’Exotic en 2016 après des difficultés juridiques et financières. Alors qu’ils prévoyaient d’ouvrir un nouveau zoo dans l’Oklahoma dans l’espoir de repartir à neuf, ils ont tous deux perdu leur licence pour exposer des animaux sauvages.

En novembre dernier, le ministère de la Justice les a poursuivis pour des violations présumées de «la prise, la possession et le transport illégal d’animaux protégés», notamment un grizzli, des lémur catta, des tigres et des lions, et «mettant la santé des animaux en grave danger». Le DOJ a ensuite déposé une requête pour se conformer à la Loi sur le bien-être des animaux et abandonner tous les petits de moins d’un an, ainsi que leurs mères, à un placement temporaire dans des installations réputées. Selon le tribunal, c’est le seul moyen d’éviter de nouvelles souffrances et la mort.