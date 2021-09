Tiger King est-il toujours en prison ?

Suite à la nouvelle selon laquelle l’un des gardiens de zoo de Tiger King et star de Netflix, Erik Cowie, a été retrouvé mort à l’âge de 52 ans, les gens se demandent où est maintenant Joe Exotic.

Exotic a été accusé d’avoir abusé et exploité des animaux sauvages par le PDG de Big Cat Rescue, un sanctuaire basé en Floride qui milite pour la fin de la cruauté envers les grands félins en captivité, Carole Baskin.

La série Netflix suit principalement la querelle amère et longue de plusieurs années entre Baskin et Exotic et la condamnation éventuelle d’Exotic pour avoir engagé un tueur à gages pour tuer Baskin.