Tiger King a reçu un diagnostic de cancer; plaider pour leur libération

La star de Roi tigre, Joe exotique, a révélé qu’il avait un cancer de la prostate et a demandé à être libéré de prison. Exotic purge actuellement une peine de 22 ans de prison pour maltraitance animale et complot de meurtre contre son rival. Carole Baskin.

Sur Twitter, Exotic a révélé son diagnostic et a demandé aux fans de l’aider à attirer l’attention du président américain. Joe Biden et le vice-président Kamala Harris.

«John Phillips (l’avocat d’Exotic) a reçu mes dossiers médicaux du FMC Fort Worth et mon nombre de PSA était trop élevé pour lui. cancer de la prostate », a écrit.

La prison a approuvé des tests pour vérifier à quel stade il en est. Mon corps est fatigué, j’ai perdu beaucoup de poids, les plaies dans la bouche sont incontrôlables, je vomis plus que je ne mange.

«Je ne veux la pitié de personne, ce dont j’ai besoin, c’est que lorsque John Phillips obtient les preuves sur lesquelles il travaille, j’ai besoin du monde pour l’aider à amener le président Biden, le vice-président Harris et le procureur général à entendre les preuves et à voir cela. ce ne sont pas seulement deux policiers de la ville hors de contrôle avec la corruption et signent ce pardon qui Atout Je laisse derrière pour pouvoir rentrer à la maison. «

John Phillips a reçu mes dossiers médicaux du FMC Fort Worth et mon taux de PSA est revenu très élevé pour le cancer de la prostate. La prison a approuvé des tests pour vérifier à quelle étape elle se trouve. Mon corps est fatigué, j’ai perdu énormément de poids, la bouche me fait mal … pic.twitter.com/pPbaGcPYwA – Joe Exotic (@joe_exotic)

Le travail est en cours sur une nouvelle série scénarisée mettant en vedette Nicolas Cage comme Exotic, qui explorera comment le gardien de zoo s’est perdu dans un personnage de sa propre création.