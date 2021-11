Tiger King 2 sort sur Netflix aujourd’hui

ROAD CLUB Bâche Auto pour FIAT Talento 2 court (2016 - aujourd'hui) - Gris

Cette housse de protection extérieur de carrosserie haut de gamme, offrira à votre véhicule une protection optimale. Sa particularité : 3 couches techniques, qui la rendent à la fois imperméable et respirant ce qui évitera toutes condensations et moisissures. Elle protégera votre véhicule contre tout type d'agression extérieures, été comme hiver : Soleil, UV, neige, gel, pluie, vent, feuilles, séve, pollen, fientes d'oiseaux... L'intérieur de la housse est conçue avec un textile lisse qui protége la carrosserie des rayures ou de l'effritement du vernis. Principales caractéristiques et avantages - Anti-UV, déperlant, respirant et imperméable Respirant et imperméable. - Systéme de fixation par corde pour une résistance parfaite au vent et une installation simple - Toile association tri-couches de deux géotextiles en polypropyléne imperméable et d'un film intermédiaire micro-respirant.